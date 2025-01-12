Экспресс на воскресенье: «Реал» в финале — это похороны

Давненько не было двух таких вывесок в один день! Авторы «Чемпионата» собрали экспресс на матчи «Арсенал» — «МЮ» в Кубке Англии и «Реал» — «Барселона» в финале Суперкубка Испании.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

Вывеска изумительная, уровень интриги — нет. Стабильности и желания у «красных дьяволов» после назначения Рубена Аморима не прибавилось. В первом круге АПЛ они проиграли «Арсеналу» в одну калитку. Не по счёту, а по качеству — 0:2. «Канониры» «закошмарили» соперника угловыми. Создали пять голевых моментов со стандартов. Два из них ознаменовались взятием ворот.

В последних двух матчах «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1) и уступил «Ньюкаслу» (0:2). Подопечные Микеля Артеты в привычной манере доминировали, но подкачала реализация моментов. А «МЮ» слаженной обороной не обладает. Что ещё важно — лондонцы выиграли все четыре предыдущие официальные очные встречи. Предлагаем взять П1 и в этот раз.

Последний отрезок не задался, но на дистанции «Арсенал» держится достойно — 18 побед против восьми ничьих и четырёх поражений во всех турнирах. Важно отметить: бо́льшая часть очков потеряна в гостях. Манкунианцы победили только дважды в чемпионате Англии на выезде, а также четыре раза сыграли вничью. Взять реванш на «Эмирейтс» вряд ли получится. Ничья с «Ливерпулем» — слабый довод в пользу «красных дьяволов».

В 16-м туре АПЛ они, например, выиграли у «Манчестер Сити» (2:1), а затем потерпели четыре поражения подряд. На разовые вспышки «МЮ» был способен и прежде, но для сколько-нибудь стабильных успехов с серьёзными оппонентами нужны класс и уверенность в своих силах. А этого манкунианцам однозначно не хватает.

Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Барселона»

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

«Барселона» выгодно использовала новогоднюю паузу. После неудачного, если не сказать удручающего, отрезка с поражениями от аутсайдеров и потерей позиций команда вернулась к победам. Сначала размялась с «Барбастро» в Кубке Испании (4:0), а затем прошла ну очень неуступчивый «Атлетик» Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании (2:0).

Вынесем за скобки ситуацию с Дани Ольмо и Пау Виктором, пусть с этим разбираются эксперты и пресса. Тем более что движущая сила всё равно другая. Ханс-Дитер Флик может рассчитывать на Роберта Левандовского, Ламина Ямаля и Рафинью, которые на троих соображают удивительную статистику. По крайней мере в чемпионате Испании.

Левандовски возглавляет гонку бомбардиров с 16 голами, а Рафинья – на втором месте. Ямаль же возглавляет список лучших ассистентов, в то время как Рафинья на втором месте и здесь. Круто? Круто! А если вспомнить и прошлую очную встречу с «Реалом», когда футболисты «Барселоны» забили четыре безответных мяча, то и в этот раз гол-другой от них ожидать можно.

Вот только теперь «Реал» выглядит так, что готов взять реванш. Мадридский клуб на ходу, мадридский клуб в хорошем состоянии и не обременён неприятной шумихой. Он вполне может как минимум не проиграть в основное время, хотя и пропустит. Что-то вроде 1:1 или 2:1 в пользу мадридцев в финале Суперкубка Испании ожидается.

Экспресс на топ-матчи 12 января

Ставка 1: «Арсенал» победит за 1.83.

Ставка 2: «Реал» не проиграет + обе забьют за 2.13.

Общий коэффициент = 1.83 х 2.13 = 3.90.