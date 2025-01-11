«ПСЖ» — «Сент-Этьен». Смело ставьте Сафонова

Обладатель Суперкубка Франции — 2024 возвращается из Катара домой, чтобы упрочить свою гегемонию на внутренней арене. В воскресенье, 12 января, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится встреча 17-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Сент-Этьен». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги 1 Франции «ПСЖ» — «Сент-Этьен» 12 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают хозяев неоспоримыми фаворитами предстоящей встречи. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.10, что приблизительно находится в районе 90% вероятности. Даже на ничью коэффициент очень высокий — 13.00 (чуть больше 5% вероятности). О победе «Сент-Этьена» речи не идёт.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Париже. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.23. Причём в гол гостей почти не верят: коэффициент предлагают 1.97, а вероятность определяется 50%. Наиболее вероятный счёт — 4:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Сент-Этьен» (12.01.2025)

Во-первых, кончено, поздравим Матвея Сафонова с первым титулом в «ПСЖ». Да, он провёл матч за Суперкубок Франции с «Монако» (1:0) на скамейке запасных, в то время как место в воротах занял восстановившийся после травмы Джанлуиджи Доннарумма. Однако российский голкипер уже принёс много пользы клубу, а потому заслужил победу не меньше партнёра.

Во-вторых, следует отметить, что от Матвея Сафонова сейчас требуется проявлять нордическую стойкость. К юридическим разбирательствам с бывшей супругой добавились разговоры о возможном трансфере. СМИ сообщают, что украинский защитник Илья Забарный не хочет переезжать в Париж из-за россиянина. Это определённое давление.

Российскому вратарю на таком фоне надо быть готовым в любой момент занять место в воротах, если так решит тренерский штаб. Кстати, не исключено, что именно в предстоящем матче Луис Энрике предоставит шанс. «Сент-Этьен» вернулся из Лиги 2 в элиту французского футбола, но в нынешнем сезоне лишь борется за выживание, задержавшись недалеко от зоны стыков.

Некогда чемпион и один из наиболее титулованных клубов Франции сейчас показывает посредственные результаты. Только в последнем туре Лиги 1 ему удалось прервать серию поражений, которая в итоге насчитала четыре встречи в разных турнирах. При этом есть проблемы с реализацией. В восьми матчах за последний месяц забито пять мячей, три из них — в ворота «Реймса» (3:1).

Понятно, что для лидирующего в чемпионате Франции и показывающего соответствующие результаты «ПСЖ» такой соперник — как грелка для Тузика. Здесь главный вопрос в том, какая будет разница в счёте. Пожалуй, победа «ПСЖ» с форой (-2.5) выглядит логично. Однако можно рискнуть и проверить П1 через тотал меньше 4.5 мяча. В нынешнем сезоне парижане не часто радуют крупными триумфами. Что-то вроде 3:0 их устроит.

Ставка: «ПСЖ» победит и тотал меньше 4.5 мяча за 1.88.