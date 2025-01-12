«Монца» — «Фиорентина». Лёгкая работа для Давида де Хеа

13 января в матче 20-го тура итальянской Серии А «Монца» примет «Фиорентину». Встреча пройдёт на стадионе «Ю-Пауэр» в Монце. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Федерико Дионизи.

Коэффициенты на матч Серии А «Монца» — «Фиорентина» 13 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Фиорентины» предлагается с коэффициентом 1.96, что равно приблизительно 50% вероятности. Победа «Монцы» оценивается коэффициентом 4.20 — в районе 23%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет примерно 27%.

В то же время аналитики считают, что матч «Монца» — «Фиорентина» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Монца» — «Фиорентина» (13.01.2025)

В прошлом сезоне даже для грандов выезд в Монцу был серьёзным испытанием. Теперь ехать в гости к бело-красным не боятся даже ведущие борьбу за выживание. В предыдущем туре чемпионата Италии их на выезде победил скромный «Кальяри» (2:1).

Экс-игрок московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, сменивший на посту главного тренера «Монцы» легендарного Алессандро Несту, стал третьим в истории тренером, проигравшим свои первые восемь матчей в Серии А. Бело-красные расположились на последнем месте в турнирной таблице. Всё плохо. И самое плохое — предпосылок для перелома ситуации не видно.

Для «Фиорентины» выезд в Монцу — настоящий подарок. Возможность прийти в себя. Безвыигрышная серия «лилий» в Серии А насчитывает четыре встречи. До этого было восемь побед подряд. Объясняется череда неудач тем, что соперники были неудобные. Ну и невезение местами присутствовало, чего душой кривить.

Флорентийцы сохраняют шансы на получение путёвки в Лигу чемпионов. Они расположились на шестой строчке в турнирной таблице Серии А. Отставание от идущего на четвёртом месте «Лацио» составляет четыре очка, однако у «лилий» две игры в запасе. Положение более чем рабочее.

У Раффаэле Палладино есть несколько козырей в рукаве. Во-первых, очень надёжный голкипер, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед». Да, Давид де Хеа. У испанца шесть игр «на ноль» в текущем розыгрыше Серии А. По проценту отражённых ударов он является одним из лучших в топ-7 лигах Европы.

Также отличный сезон проводит приобретённый у «Ювентуса» Мойзе Кин. Он входит в топ-3 бомбардиров Серии А (11 голов в 17 играх). Да и в целом «лилии» показывают классный организованный футбол. Проигравшую все пять предыдущих матчей первенства «Монцу» должны победить одной левой. Можно подумать о докупке форы, но даже на лобовую победу гостей коэффициент очень хорош.

Ставка: победа «Фиорентины» за 1.96.