Медведев без финала, Андреева — в числе фаворитов. Чего ждать от Australian Open — 2025

Ближайшей ночью в Мельбурне стартует первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Australian Open. В прошлом году Даниил Медведев здесь дошёл до финала и вёл по сетам 2:0 у Янника Синнера, но не смог удержать преимущество. Сейчас россиянин также в числе претендентов на победу. Разбираемся в букмекерских раскладах перед стартом Открытого чемпионата Австралии.

Синнер — фаворит, Медведев — в топ-5

Главным претендентом на победу у мужчин букмекеры считают действующего чемпиона Янника Синнера. Поставить на победу итальянца можно с коэффициентом 2.25. Действительно, первая ракетка мира сейчас выглядит стабильнее и увереннее своих конкурентов.

Карлос Алькарас мучится с травмами, да и австралийский хард — не лучшее покрытие для испанца. Его шансы аналитики оценили в 4.30. Кроме того, в топ-3 — Новак Джокович, на легендарного серба дают коэффициент 5.50. Новак уже заявил, что на финише карьеры сосредоточится именно на турнирах «Большого шлема». Да ещё и провёл предсезонку вместе с завершившим карьеру в прошлом сезоне Энди Марреем. Но против серба играет возраст. Эксперты сомневаются, что Джоковича хватит на две недели, да ещё и в изнуряющей австралийской жаре.

Сделать ставку на Александра Зверева можно за 11.00. Пока представитель Германии не забирался в Мельбурне дальше полуфинала, но, если поймает свою игру, может создать проблемы кому угодно.

Вероятность победы Даниила Медведева оценили в 18.00. Трижды за последние четыре сезона россиянин добирался до финала, но ни разу не смог победить. На этот раз в него не слишком верят, тем более что в 1/4 финала он может встретиться с Синнером. Возможно, окрылит россиянина рождение второго ребёнка? Как бы то ни было, в Мельбурне Даниил обычно играет хорошо. А на то, что он сыграет как минимум в финале, дают коэффициент 8.56.

В остальных россиян особенной веры нет. Андрею Рублёву в первом же круге предстоит серьёзное испытание в виде молодого бразильского таланта Жоау Фонсеки, да и в целом сетка сложная. Шансы девятой ракетки мира выиграть Australian Open оценили в 90.00.

Поставить на Карена Хачанова можно за 150.00, а чемпионство Павла Котова или Романа Сафиуллина оценили в 500.00.

Андреева — теневой фаворит

В женской части соревнований главный претендент — Арина Соболенко. Чемпионка Мельбурна двух последних лет в этом сезоне уже успела выиграть турнир в Брисбене. На третью победу представительницы Беларуси подряд дают котировку 3.20.

Главные её конкурентки — Ига Швёнтек из Польши (коэффициент 4.50) и американка Коко Гауфф (5.50). Чуть ниже оценили шансы Елены Рыбакиной из Казахстана — 12.00. Эта теннисистка в прошлом сезоне испытала много проблем со здоровьем, а WTA отстранила её тренера за абьюзивное поведение.

Мирра Андреева Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Из россиянок выше всего оценивают шансы Мирры Андреевой, сделать ставку на её чемпионство можно за 22.00. Восходящая звезда мирового тенниса прогрессирует, но вряд ли готова провести на топ-уровне весь двухнедельный марафон. Впрочем, прорыв может случиться в любой момент, почему бы не сейчас?

На Диану Шнайдер, которая также бурно прогрессирует и способна бороться на самом высоком уровне, дают котировку 40.00, а вероятность победы ещё одной россиянки из топ-15 — Анны Калинской — оценили в 100.00. С таким же коэффициентом предлагают поставить и на первую ракетку России Дарью Касаткину.

Мирра и Диана — чемпионский дуэт?

Серебряные призёры Олимпиады-2024 Мирра Андреева и Диана Шнайдер в этом сезоне постоянно играют пару. Не станет исключением и Australian Open. И уже во втором круге они могут взять реванш у Сары Эррани и Жасмин Паолини, которым обидно уступили в финале в Париже.

Все победы у Мирры с Дианой впереди. Букмекеры предлагают поставить на то, что в этом сезоне они выиграют один из «Мастерсов» или турниров «Большого шлема», с коэффициентом 1.80. Вероятность больше 50%, так что к этой ставке точно стоит присмотреться.