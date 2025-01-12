«Локомотив» — СКА. Ярославль не достать

Железнодорожников не волнует отрыв от преследователей. Они просто делают своё дело.

13 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Локомотив» примет СКА. Встреча пройдёт на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Локомотив» — СКА 13 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.30, что равно приблизительно 41% вероятности. Победа СКА по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.90 (около 33% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.80 (примерно 26%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Локомотив» — СКА получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.70. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.70.

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» Ярославль — СКА Санкт-Петербург (13.01.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 января 2025, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Для соперников это третья встреча в сезоне. Две предыдущие проходили в Санкт-Петербурге, а выиграли оба раза железнодорожники. Что любопытно, с одинаковым счётом — 3:2. Вероятность третьего поражения подопечных Романа Ротенберга довольно высока.

Дело в том, что СКА в последнее время ужасно играет с представителями топ-4 обеих конференций. С 25 октября одолели только ЦСКА — 6:3. А ведь москвичи после новогодней паузы не похожи на себя — четыре поражения подряд. В общем, гордиться той победой однозначно стоит, но переоценивать её чревато.

К тому же есть пример посвежее. На следующей неделе, 8 января, СКА крупно уступил дома «Спартаку» (0:5). Никаких оправданий из-за спецбригад или удалений быть не может: всего две минуты штрафа, все шайбы пропущены в равных составах. Полное фиаско.

«Локомотив» на днях обыграл «Спартак» со счётом 5:4. Отразилась на ходе встречи и подпортила вкус победы травма основного голкипера Даниила Исаева. Впрочем, у него есть надёжный сменщик — Алексей Мельничук. СКА тоже есть на что сетовать — надо привыкать жить без Евгения Кузнецова.

Несмотря на большой отрыв от преследователей, «Локомотив» не сбавляет оборотов. Железнодорожники торжественным шагом идут к победе в регулярном чемпионате. Выиграли шесть из семи предыдущих матчей в основное время. Уступили на выезде не перестающему удивлять минскому «Динамо» (1:4).

Система Игоря Никитина работает эффективнее, чем тактика тренерского штаба Романа Ротенберга. Выгодно отличает железнодорожников выдающаяся собранность в обороне. В среднем за матч они пропускают 1,6 шайбы (петербуржцы — почти в два раза чаще). Выводы напрашиваются сами. Дома лучше ярославцев выступает только «Салават Юлаев».

Травма Даниила Исаева — это чертовски серьёзно, но запас прочности у лидера КХЛ внушительный. На своём льду давать на П1 коэффициент 2.30, когда речь идёт о лучшей команде КХЛ с преимуществом в свежести? СКА в субботу играл с «Динамо», а «Локомотив» готовился с пятницы. Не будем мудрить.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.30.