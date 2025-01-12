Мы переоцениваем «Реал». «Барселона» покажет себя в финале Суперкубка Испании

12 января на нейтральном поле стадиона «Король Абдулла Спортс Сити» в Саудовской Аравии состоится матч финала Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Барселона». Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев уверен в атаке каталонцев.

Коэффициенты на Суперкубок Испании «Реал» — «Барселона» 12 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридцам. Сделать ставку на победу «Реала» в основное время предлагается с коэффициентом 2.50, в то время как победа «Барселоны» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 2.80. Вероятность находится в пределах 35-40%. На ничью же предлагают поставить за 3.80.

Ставка на матч «Реал» Мадрид — «Барселона» (12.01.2025)

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

Саудовские шейхи получили желаемое – «эль класико» в финале Суперкубка Испании. Матч пройдёт в Джидде, на нейтральном поле. Надеюсь, хотя бы битва двух грандов мирового футбола поможет организаторам собрать аншлаг и избежать позора.

По коэффициентам минимальным фаворитом идёт «Реал», но для меня это на данном этапе команда-загадка. Казалось бы, чего может быть неожиданного при аналитике клуба, который всегда на виду? Речь об игровом стиле, тактике и уровне самоотдачи.

«Реал» при Карло Анчелотти не будоражит воображение гиков, не влюбляет коллективным футболом и зачастую прикладывает ровно столько усилий, сколько требуется для победы. Слабый соперник? Хорошо, мадридцы не особо напрягаются. Кто-то повёл в счете – сразу получит камбэк.

«Барселона» по рисунку выглядит куда более предсказуемо, понятно. И спады в её результатах понятны и логичны – проседают в физике, реализации, да и офсайдная ловушка не может работать вечно. Оппоненты адаптировались, подстроились.

Из ставок на яркое зрелище мне нравится индивидуальный тотал каталонцев больше 1.5 за 2.05. Брать победу «Барселоны» слишком опасно – «Реал» способен выдать гениальный матч, спасти любую концовку и вырвать титул на мастерстве лидеров. И всё же кажется, что мадридцев мы переоцениваем.

Они сильны. Однозначно. Но в обороне у Анчелотти до сих пор полно проблем. Например, в полуфинале с «Мальоркой» в центре защиты играл опорник Тчуамени, а справа – Лукас Васкес. «Барселона» за такое сочетание вполне способна наказать, и неоднократно!

Прошлое «класико» вышло аномальным, вряд ли каталонцы снова разгромят соперника со счётом 4:0, но на пару голов их должно хватить. Зимняя пауза пошла команде на пользу. Ханси Флик отладил чуть забарахлившую машину и готов рвануть во второй части сезона.

Аргументы против? Если Левандовски начнет пороть моменты, а Куртуа выдаст феерию на уровне финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Но для этого должно совпасть слишком многое. Поболею за 3:3 и серию пенальти.

Ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1.5 за 2.05

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