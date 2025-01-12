«Челси» — «Борнмут». Мареска на грани нервного срыва

14 января состоится игра 21-го тура чемпионата Англии, в которой «Челси» примет «Борнмут». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Челси» — «Борнмут» 14 января 2025 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.65, что равно около 59% вероятности. Победа «Борнмута» оценивается коэффициентом 5.05 — 19%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60, что составляет около 22%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Челси» — «Борнмут» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Борнмут» (14.01.2025)

В предыдущих четырёх турах АПЛ «Челси» сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0) и «Кристал Пэлас» (1:1), а также уступил «Фулхэму» (1:2) и «Ипсвичу» (0:2). Казалось бы, календарь несложный — в основном ведущие борьбу за выживание соперники. Набирай очки — не хочу! Лондонцы благородно отказались и спустились на четвёртое место в турнирной таблице.

У подопечных Энцо Марески хорошо получается создавать моменты и комбинировать вблизи чужой штрафной. Классно обостряют Джейдон Санчо и Коул Палмер, создавшие на двоих красивый гол в ворота «Кристал Пэлас». Однако глобально с реализацией в последнее время совсем беда. А ещё много потерь и ошибок на своей половине поля.

«Борнмут» за подобное наказывает. «Вишни» проиграли всего лишь 2 из 13 предыдущих матчей чемпионата Англии. За этот период, между прочим, одолели «Арсенал» (2:0), «Манчестер Сити» (2:1), «Тоттенхэм» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:0). Крепких нервов болельщикам «Челси»!

Андони Ираола создал одну из самых прессингующих, атакующих и бьющих команд лиги. «Борнмут» — один из лучших клубов АПЛ по xG и xGD (разница созданных и допущенных моментов). Отдельно тренерский штаб стоит похвалить за наигрывание стандартов. С игры «вишни» забили около 60% голов. На угловых они очень опасны.

Несмотря на то что встреча состоится на «Стэмфорд Бридж», напрашивается ставка на то, что «Борнмут» не проиграет. «Вишни» очень серьёзно готовятся и настраиваются на грандов. А ещё у них есть волевые качества и нацеленность на результат. «Челси» этим в последнее время не блещет.

У «аристократов» лучше подбор игроков. Однако четыре потери очков подряд, да ещё и в матчах с андердогами — болезненный удар по эмоциональному состоянию и уверенности. Отличный шанс для «вишен» продлить беспроигрышную серию в АПЛ, которая насчитывает уже восемь игр.

Ставка: «Борнмут» не проиграет за 2.30.