«Брентфорд» — «Манчестер Сити». На Гвардиолу больно смотреть

14 января состоится матч 21-го тура чемпионата Англии, в котором «Брентфорд» примет «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Брентфорд» — «Ман Сити» 14 января 2025 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.72, что равно около 57% вероятности. Победа «Брентфорда» оценивается коэффициентом 4.50 — в районе 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40, что составляет около 21%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.41. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Брентфорд» — «Манчестер Сити» (14.01.2025)

«Брентфорд» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, но не стоит судить по обложке. Главное — содержимое. Вот что важно, лучше «пчёл» дома выступает только лидирующий «Ливерпуль». Хозяйственный, однако, середняк — семь побед и одна ничья против двух поражений!

Уступили подопечные Томаса Франка главной сенсации сезона «Ноттингем Форест» (0:2) и лондонскому «Арсеналу» (1:3). Соперникам пришлось на славу потрудиться для того, чтобы сдержать искромётное нападение «Брентфорда». Забивают дома «пчёлы» чаще всех в АПЛ (в среднем 2,7 мяча за матч). Всё для родных болельщиков!

«Манчестер Сити» в этом сезоне своих поклонников расстраивает. Хосеп Гвардиола окончательно запутался в идеях, кадровых потерях и истратил запас нервов. Его подопечные выиграли всего лишь 3 из 11 предыдущих матчей чемпионата Англии. И ничьих за этот период времени только две.

Разгромная победа в предыдущем туре с «Вест Хэмом» (4:1) не внушает оптимизма. Гвардиола признал, что это не тот уровень. В игре «молотобойцев» просто было ещё больше брака, чем у «горожан». Реализуй они часть созданных моментов, встреча могла бы принять совершенной иной оборот и завершиться совсем иначе.

Из игры «Манчестер Сити» пропали качество, основательность, запас. Будто доминирующего стиля с выверенными позиционными атаками никогда и не было. Защитники часто ошибаются, плохо держится мяч в середине поля, обострения мало. Эрлинг Холанд забивает в основном аутсайдерам. С соперниками посильнее чаще всего теряется на поле.

Почему бы не взять 1Х? В предыдущем туре АПЛ «пчёлы» на выезде крупно победили «Саутгемптон» (5:0). Правильный настрой плюс поддержка родных болельщиков — и вперёд! Отнимать очки у ослабленного важными кадровыми потерями «Манчестер Сити». «Горожане» далеки от лучших кондиций.

Ставка: «Брентфорд» не проиграет за 2.20.