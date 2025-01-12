ЦСКА — «Спартак». Каникулы закончились!

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги давно перевалил за экватор, осталось играть всего два с половиной месяца. Обстановка в таблице обостряется, и тем интереснее. В понедельник, 13 января, на льду «ЦСКА Арены» в Москве состоится матч ЦСКА — «Спартак». Начало столичного дерби запланировано на 19:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча КХЛ ЦСКА — «Спартак» 13 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.14, что приблизительно равно 46% вероятности. Победа «Спартака» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.10 — 32% вероятности.

Если командам придётся провести овертайм, сыграет коэффициент 3.80. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в московском дерби. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.46. Наиболее вероятным представляется равный счёт 2:2.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА Москва — «Спартак» Москва (13.01.2025)

Привет с Большого Бодуна! Московский ЦСКА до Нового года шёл на серии из 11 побед, поднялся к первым местам в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги, но, видимо, так хорошо погулял в праздники, что не успел подготовиться к январским играм. А как иначе объяснить четыре поражения в четырёх играх с 3 января?

Вместе с тем куда-то растерялась вся реализация. Трёшку в дерби со СКА московские армейцы отгрузили, но уступили со счётом 3:6. А дальше было что-то совершенно бесформенное. 1:4 с ярославским «Локомотивом», 0:2 с минским «Динамо» и 0:3 — с пекинским «Куньлунем». И если ярославцы — лидеры КХЛ, то со двумя последними можно и нужно играть.

Ярославский «Локомотив» уже не догнать, но московский «Спартак», в свою очередь, имеет вполне ощутимые шансы финишировать на втором месте сводной таблицы по итогам регулярного чемпионата. Для этого, конечно, необходимо побеждать таких соперников, как ЦСКА. Они в перспективе могут считаться конкурентами, и отобрать у них очки — святое дело.

В последнее время красно-белые тоже болеют нестабильностью, победы чередуются с поражениями. Однако у них, в отличие от красно-синих, с голами проблем нет. В последнем матче забросили четыре шайбы «Локомотиву» (4:5), до того — пять безответных шайб петербургскому СКА (5:0). Вот чего у подопечных Алексея Жамнова не отнять, так это результативного хоккея.

«Спартак» в нынешнем сезоне лишь три раза покидал лёд без голов, хотя провёл 42 встречи. Всего на данном отрезке забросил 140 шайб, а больше среди других участников — только у СКА (156). И это, конечно, преимущество перед ЦСКА, который в этом сезоне пропускает больше двух шайб за игру в среднем и в последнее время имеет проблемы с реализацией.

Однозначной ставки на данный матч нет, но можно выбирать между Ф2 (0) и Х2 через тотал больше 4.5 шайбы. «Спартак», помимо прочих преимуществ, в этом сезоне имеет удачную статистику выступлений в матчах с ЦСКА, наиграть на очки в предстоящем дерби должен. А счёт в основное время может быть в районе 4:1 в его пользу. К Илье Воробьёву снова будут вопросы.

Ставка: победа «Спартака» с форой (0) за 2.34.