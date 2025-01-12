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Реал Сосьедад — Вильярреал, прогноз и ставки на матч Ла Лиги 13 января 2025, онлайн-трансляция, какой будет счёт, результат

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал». А так ли нужен Захарян?
Алексей Анисимов
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: прогноз на матч
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Хозяева могут справиться и сами.

Новый год наступил, и чемпионат Испании возвращается после небольшой паузы. Некоторые участники даже успели провести игры в Кубке и Суперкубке Испании. В понедельник, 13 января, на стадионе «Реале Арена» состоится матч «Реал Сосьедад» — «Вильярреал», который закроет программу 19-го тура Примеры. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Примеры «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» 13 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но заметное преимущество отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» предлагается с коэффициентом 2.00, что приблизительно равно 50% вероятности. Вероятность увидеть победу «Вильярреала» не равна, но соразмерна вероятности увидеть ничейный исход. Коэффициенты в районе 3.80-4.20.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч испанской Ла Лиги получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1, но не исключают 1:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» (13.01.2025)

Испания — Примера . 19-й тур
13 января 2025, понедельник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Арсен Захарян только-только вернулся в заявку «Реала Сосьедад» после длительного восстановления от травмы. Понятное дело, что надо набрать игровой тонус перед появлением на поле. В последней встрече с «Понферрадиной» (2:0) российский футболист остался на скамейке запасных. Не исключено, что тренерский штаб доверит ему концовку предстоящего матча.

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Однако спешить здесь не стоит, ведь предстоящий соперник силён. Лёгкой прогулки для команды не предвидится. «Вильярреал» находится в еврокубковой зоне и даже претендует на выход в Лигу чемпионов. Отставание от замыкающего четвёрку лидеров «Атлетика» из Бильбао не такое большое. составляет шесть очков. Причём конкурент в 19-м туре уже сыграл.

Результаты у «жёлтой субмарины» по ходу сезона были соответствующие. Конечно, концовка года подкачала, в декабре выдался отрезок из пяти матчей без побед. Лишь перед самым новогодним перерывом команда праздновала успех в матче с «Леганесом» (5:2). Пять мячей за игру — солидный показатель. Кстати, всего у неё 34 гола (третий показатель в лиге).

И всё же шансы на благоприятный исход у «Сосьедада» есть. Во-первых, может похвастаться надёжной обороной. За 18 туров пропустил 13 мячей. Меньше только у мадридского «Атлетико» (12 мячей). При этом за восемь последних встреч в разных турнирах, в том числе в Лиге Европы, клуб пропустил лишь дважды. Когда надёжность — второе имя.

Во-вторых, «Реал Сосьедад» успел провести одну встречу в январе и подготовиться к возобновлению сезона после небольшой паузы. «Вильярреал», в свою очередь, последний раз играл 22 декабря, то есть три недели назад. Конечно, такой перерыв может повлиять на игровой тонус. Конечно, этим и должны пользоваться хозяева.

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В качестве ставки предлагаем рассмотреть 1Х через тотал меньше 3.5 мяча. «Вильярреал» опасен, но непременно столкнётся со стеной в Сан-Себастьене. Счёт может быть в районе 0:0 или 1:0 в пользу «Реала Сосьедад», который умеет пользоваться шансами. Но подстрахуемся на случай, если команды разойдутся.

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.

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