«Реал Сосьедад» — «Вильярреал». А так ли нужен Захарян?

Новый год наступил, и чемпионат Испании возвращается после небольшой паузы. Некоторые участники даже успели провести игры в Кубке и Суперкубке Испании. В понедельник, 13 января, на стадионе «Реале Арена» состоится матч «Реал Сосьедад» — «Вильярреал», который закроет программу 19-го тура Примеры. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Примеры «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» 13 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но заметное преимущество отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» предлагается с коэффициентом 2.00, что приблизительно равно 50% вероятности. Вероятность увидеть победу «Вильярреала» не равна, но соразмерна вероятности увидеть ничейный исход. Коэффициенты в районе 3.80-4.20.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч испанской Ла Лиги получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1, но не исключают 1:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» (13.01.2025)

Арсен Захарян только-только вернулся в заявку «Реала Сосьедад» после длительного восстановления от травмы. Понятное дело, что надо набрать игровой тонус перед появлением на поле. В последней встрече с «Понферрадиной» (2:0) российский футболист остался на скамейке запасных. Не исключено, что тренерский штаб доверит ему концовку предстоящего матча.

Однако спешить здесь не стоит, ведь предстоящий соперник силён. Лёгкой прогулки для команды не предвидится. «Вильярреал» находится в еврокубковой зоне и даже претендует на выход в Лигу чемпионов. Отставание от замыкающего четвёрку лидеров «Атлетика» из Бильбао не такое большое. составляет шесть очков. Причём конкурент в 19-м туре уже сыграл.

Результаты у «жёлтой субмарины» по ходу сезона были соответствующие. Конечно, концовка года подкачала, в декабре выдался отрезок из пяти матчей без побед. Лишь перед самым новогодним перерывом команда праздновала успех в матче с «Леганесом» (5:2). Пять мячей за игру — солидный показатель. Кстати, всего у неё 34 гола (третий показатель в лиге).

И всё же шансы на благоприятный исход у «Сосьедада» есть. Во-первых, может похвастаться надёжной обороной. За 18 туров пропустил 13 мячей. Меньше только у мадридского «Атлетико» (12 мячей). При этом за восемь последних встреч в разных турнирах, в том числе в Лиге Европы, клуб пропустил лишь дважды. Когда надёжность — второе имя.

Во-вторых, «Реал Сосьедад» успел провести одну встречу в январе и подготовиться к возобновлению сезона после небольшой паузы. «Вильярреал», в свою очередь, последний раз играл 22 декабря, то есть три недели назад. Конечно, такой перерыв может повлиять на игровой тонус. Конечно, этим и должны пользоваться хозяева.

В качестве ставки предлагаем рассмотреть 1Х через тотал меньше 3.5 мяча. «Вильярреал» опасен, но непременно столкнётся со стеной в Сан-Себастьене. Счёт может быть в районе 0:0 или 1:0 в пользу «Реала Сосьедад», который умеет пользоваться шансами. Но подстрахуемся на случай, если команды разойдутся.

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.