Экспресс на КХЛ: СКА пора что-то менять

На понедельник, 13 января, в КХЛ запланированы сразу два матча с приставкой «супер». Авторы «Чемпионата» собрали экспресс из игр «Локомотив» — СКА и ЦСКА — «Спартак».

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — СКА

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 января 2025, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Для соперников это третья встреча в сезоне. Две предыдущие проходили в Санкт-Петербурге, а победили оба раза со счётом 3:2 железнодорожники. СКА в последнее время ужасно играет с представителями топ-4 обеих конференций. С 25 октября одолели только ЦСКА — 6:3. А ведь москвичи после новогодней паузы не похожи на себя — четыре поражения подряд. Затем СКА вдрызг проиграл «Спартаку» и уступил московскому «Динамо».

Несмотря на большой отрыв от преследователей, «Локомотив» не сбавляет оборотов. Железнодорожники торжественным шагом идут к победе в регулярном чемпионате. Выиграли шесть из семи предыдущих матчей в основное время. Добавим к этому, что дома лучше ярославцев выступает только «Салават Юлаев».

Пожалуй, в пользу гостей говорит только травма одного из лучших вратарей лиги Даниила Исаева. Но у «Локомотива» есть надёжная оборона и Алексей Мельничук. Запас прочности у лидера КХЛ внушительный. На своём льду давать на П1 коэффициент 2.30, когда речь идёт о лучшей команде КХЛ с преимуществом в свежести? СКА в субботу играл с «Динамо», а «Локомотив» готовился с пятницы. Не будем мудрить.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Спартак»

Привет с Большого Бодуна! Московский ЦСКА до Нового года шёл на серии из 11 побед, поднялся к первым местам в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги, но, видимо, так хорошо погулял в праздники, что не успел подготовиться к январским играм. Это всё, естественно, шуточки, но как объяснить четыре поражения в четырёх играх с 3 января?

В последнее время красно-белые тоже болеют нестабильностью, победы чередуются с поражениями. Однако у них, в отличие от красно-синих, с голами проблем нет. В последнем матче забросили четыре шайбы «Локомотиву» (4:5), до того — пять безответных шайб петербургскому СКА (5:0). Вот чего у подопечных Алексея Жамнова не отнять, так это результативного хоккея.

«Спартак» в нынешнем сезоне лишь три раза покидал лёд без голов, хотя провёл 42 встречи. Всего на данном отрезке забросил 140 шайб, а больше среди других участников — только у СКА (156). И это, конечно, преимущество перед ЦСКА, который в этом сезоне пропускает больше двух шайб за игру в среднем и в последнее время имеет проблемы с реализацией.

Однозначной ставки на данный матч нет, но можно выбирать между Ф2 (0) и Х2 через тотал больше 4.5 шайбы. «Спартак», помимо прочих преимуществ, в этом сезоне имеет удачную статистику выступлений в матчах с ЦСКА, наиграть на очки в предстоящем дерби должен. А счёт в основное время может быть в районе 4:1 в его пользу. К Илье Воробьёву снова будут вопросы.

Экспресс на КХЛ 13 января

Ставка 1: победа «Локомотива» за 2.30.

Ставка 2: «Спартак» не проиграет + тотал больше 4.5 гола за 2.80.

Общий коэффициент = 2.30 х 2.80 = 6.44.