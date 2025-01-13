Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

ЦСКА — Спартак: прогноз и ставки на матч КХЛ 13 января 2025, во сколько начало, какой канал покажет трансляцию в прямом эфире

Экспресс на КХЛ: СКА пора что-то менять
Алексей Анисимов Михаил Коробов
,
Экспресс на КХЛ 13 января
Аудио-версия:
Комментарии
Клуб из Санкт-Петербурга слишком часто проигрывает топ-соперникам.

На понедельник, 13 января, в КХЛ запланированы сразу два матча с приставкой «супер». Авторы «Чемпионата» собрали экспресс из игр «Локомотив» — СКА и ЦСКА — «Спартак».

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — СКА

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для соперников это третья встреча в сезоне. Две предыдущие проходили в Санкт-Петербурге, а победили оба раза со счётом 3:2 железнодорожники. СКА в последнее время ужасно играет с представителями топ-4 обеих конференций. С 25 октября одолели только ЦСКА — 6:3. А ведь москвичи после новогодней паузы не похожи на себя — четыре поражения подряд. Затем СКА вдрызг проиграл «Спартаку» и уступил московскому «Динамо».

Оцениваем шансы россиян:
Медведев без финала, Андреева — в числе фаворитов. Чего ждать от Australian Open — 2025
Медведев без финала, Андреева — в числе фаворитов. Чего ждать от Australian Open — 2025

Несмотря на большой отрыв от преследователей, «Локомотив» не сбавляет оборотов. Железнодорожники торжественным шагом идут к победе в регулярном чемпионате. Выиграли шесть из семи предыдущих матчей в основное время. Добавим к этому, что дома лучше ярославцев выступает только «Салават Юлаев».

Пожалуй, в пользу гостей говорит только травма одного из лучших вратарей лиги Даниила Исаева. Но у «Локомотива» есть надёжная оборона и Алексей Мельничук. Запас прочности у лидера КХЛ внушительный. На своём льду давать на П1 коэффициент 2.30, когда речь идёт о лучшей команде КХЛ с преимуществом в свежести? СКА в субботу играл с «Динамо», а «Локомотив» готовился с пятницы. Не будем мудрить.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Спартак»

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Привет с Большого Бодуна! Московский ЦСКА до Нового года шёл на серии из 11 побед, поднялся к первым местам в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги, но, видимо, так хорошо погулял в праздники, что не успел подготовиться к январским играм. Это всё, естественно, шуточки, но как объяснить четыре поражения в четырёх играх с 3 января?

В последнее время красно-белые тоже болеют нестабильностью, победы чередуются с поражениями. Однако у них, в отличие от красно-синих, с голами проблем нет. В последнем матче забросили четыре шайбы «Локомотиву» (4:5), до того — пять безответных шайб петербургскому СКА (5:0). Вот чего у подопечных Алексея Жамнова не отнять, так это результативного хоккея.

«Спартак» в нынешнем сезоне лишь три раза покидал лёд без голов, хотя провёл 42 встречи. Всего на данном отрезке забросил 140 шайб, а больше среди других участников — только у СКА (156). И это, конечно, преимущество перед ЦСКА, который в этом сезоне пропускает больше двух шайб за игру в среднем и в последнее время имеет проблемы с реализацией.

Однозначной ставки на данный матч нет, но можно выбирать между Ф2 (0) и Х2 через тотал больше 4.5 шайбы. «Спартак», помимо прочих преимуществ, в этом сезоне имеет удачную статистику выступлений в матчах с ЦСКА, наиграть на очки в предстоящем дерби должен. А счёт в основное время может быть в районе 4:1 в его пользу. К Илье Воробьёву снова будут вопросы.

Экспресс на КХЛ 13 января

Ставка 1: победа «Локомотива» за 2.30.

Ставка 2: «Спартак» не проиграет + тотал больше 4.5 гола за 2.80.

Общий коэффициент = 2.30 х 2.80 = 6.44.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android