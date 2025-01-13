«Комо» — «Милан». Пора в зону Лиги чемпионов

14 января в перенесённом матче 19-го тура итальянской Серии А «Комо» примет «Милан». Встреча пройдёт на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Комо» — «Милан» 14 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.97, что равно приблизительно 50% вероятности. Победа «Комо» оценивается коэффициентом 4.10 — в районе 24%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет примерно 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Комо» — «Милан» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Комо» — «Милан» (14.01.2025)

«Комо» к середине сезона прибавил: три ничьих и две победы против одного поражения. Подопечные легендарного Сеска Фабрегаса поднялись на 15-ю строчку в турнирной таблице Серии А. Впрочем, выдыхать с облегчением рано. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Кальяри» составляет одно очко. Есть матч в запасе, но это так себе фора.

10 января «Комо» повезло на выезде выстоять под напором «Лацио» (1:1). Ключевым моментом стало удаление игрока хозяев на 58-й минуте. Команда Фабрегаса воспользовалась численным преимуществом. Сравняла счёт в середине второго тайма. Забил, между прочим, экс-игрок «Милана» Патрик Кутроне.

Фабрегас прививает подопечным характер. За старания и проделанную работу — твёрдая пятёрка. Тем не менее клуб остаётся одним из главных аутсайдеров, которому суждено бороться за выживание. Состав неплохой, не более того. Впереди ещё много работы.

У «Милана» ресурсов гораздо больше. Сержиу Консейсау, похоже, использует их лучше, чем Паулу Фонсека. Одержав волевые победы над «Ювентусом» (2:1) и «Интером» (3:2), «россонери» стали обладателями Суперкубка Италии. Шикарный дебют нового главного тренера! Да, на эмоциях. Но это уже детали. А трофей — реальность.

Атмосфера в раздевалке «Милана» улучшилась. Футболисты стали в хорошем смысле агрессивнее вести себя на поле, в игре появилась уверенность. Оживились лидеры — Рафаэл Леау и Тео Эрнандес. На двоих в битве с «Интером» они совершили три результативных действия.

В 20-м туре Серии А «дьяволы» поделились очками с «Кальяри» (1:1). Не надо устраивать из этого трагедию. Миланцы наиграли на победу. Они нанесли 24 удара, 11 из которых пришлись в створ. Где-то выручил голкипер соперника, а где-то банально не хватило удачи. «Комо» на везение уповать не стоит. В прошлом туре им и без того подфартило.

«Россонери» воодушевлены и мотивированы целью раздобыть путёвку в Лигу чемпионов. Отставание от занимающего четвёртое место в турнирной таблице «Лацио» составляет восемь очков, но у пришедших в себя миланцев два матча в запасе. Надо обыгрывать «Комо».

Ставка: победа «Милана» за 1.97.