«Вильярреалу», «Реалу Сосьедад» и «Фиорентине» нужны победы, чтобы не отстать от лидеров своих чемпионатов.

Экспресс на понедельник: кто лишний в погоне за Лигой чемпионов?

Футбольные выходные позади, но в понедельник несколько ярких матчей тоже состоятся. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на игры, которые пройдут 13 января. В Италии и Испании на поле появятся сразу три команды, которые мечтают подняться в зону Лиги чемпионов.

Прогноз на матч «Монца» — «Фиорентина»

В прошлом сезоне даже для грандов выезд в Монцу был серьёзным испытанием. Теперь ехать в гости к бело-красным не боятся даже ведущие борьбу за выживание. Экс-игрок московского «Спартака» Сальваторе Боккетти стал третьим в истории тренером, проигравшим свои первые восемь матчей в Серии А. Бело-красные расположились на последнем месте в турнирной таблице.

Для «Фиорентины» выезд в Монцу — настоящий подарок. Возможность прийти в себя. Безвыигрышная серия «лилий» в Серии А насчитывает четыре встречи. До этого было восемь побед подряд. Объясняется череда неудач тем, что соперники были неудобные. Ну и невезение местами присутствовало, чего душой кривить.

Флорентийцы сохраняют шансы на получение путёвки в Лигу чемпионов. Они расположились на шестой строчке в турнирной таблице Серии А. Отставание от идущего на четвёртом месте «Лацио» составляет четыре очка, однако у «лилий» две игры в запасе. Положение рабочее, надо только заканчивать с осечками. А тут такой слабый оппонент. Грех не пользоваться!

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»

«Вильярреал» находится в еврокубковой зоне и даже претендует на выход в Лигу чемпионов. Правда, в декабре выдался отрезок из пяти матчей без побед. Лишь перед самым новогодним перерывом команда праздновала успех над «Леганесом» (5:2).

Шансы на благоприятный исход у «Сосьедада» есть. Во-первых, может похвастаться надёжной обороной. За 18 туров пропустил 13 мячей. Меньше только у мадридского «Атлетико» (12 мячей). При этом за восемь последних встреч в разных турнирах, в том числе в Лиге Европы, клуб пропустил лишь дважды. Когда надёжность — второе имя.

Во-вторых, «Реал Сосьедад» успел провести одну встречу в январе и подготовиться к возобновлению сезона после небольшой паузы. «Вильярреал», в свою очередь, последний раз играл 22 декабря, то есть три недели назад. Конечно, такой перерыв может повлиять на игровой тонус. Несомненно, этим и должны пользоваться хозяева.

В качестве ставки предлагаем рассмотреть 1Х через тотал меньше 3.5 мяча. «Вильярреал» опасен, но непременно столкнётся со стеной в Сан-Себастьяне. Счёт может быть в районе 0:0 или 1:0 в пользу «Реала Сосьедад», который умеет пользоваться шансами. Но подстрахуемся на случай, если команды сыграют вничью. Всё же это битва прямых конкурентов, что способствует осмотрительности.

Экспресс на 13 января

Ставка 1: победа «Фиорентины» за 2.00.

Ставка 2: «Реал Сосьедад» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.

Общий коэффициент = 2.00 х 1.90 = 3.80,