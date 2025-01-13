Касидит Самрей — Даниил Медведев. На крыльях семейного счастья

14 января состоится матч первого круга 113-го розыгрыша Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором встретятся 23-летний Касидит Самрей из Таиланда и пятая ракетка мира — россиянин Даниил Медведев. Начало — не ранее 3:00 мск.

Коэффициенты на матч Australian Open Самрей — Медведев 14 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом россиянина. Сделать ставку на победу Даниила Медведева предлагается с коэффициентом 1.01. Победа Касидита Самрея оценивается коэффициентом 25.0.

В то же время аналитики считают, что матч Касидит Самрей — Даниил Медведев не получится затяжным. Тотал меньше 26.5 гейма доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 26.5 гейма — с коэффициентом 2.00. Поставить на то, что таец выиграет больше 8.5 гейма можно за 2.10.

Прогноз на матч Australian Open Касидит Самрей — Даниил Медведев (14.01.2025)

В Таиланде низкий уровень развития тенниса. Касидит Самрей — первый представитель страны в одиночном разряде на Australian Open с 2012 года. 23-летний спортсмен впервые в карьере выступит на турнире серии Большого шлема, да и то исключительно благодаря уайлд-кард. Нетрудно предсказать, что дебют вряд ли сложится удачно.

В мировом рейтинге Самрей занимает 414-е место. Желания заявить о себе хоть отбавляй, но у 23-летнего тайца есть только опыт выступлений в «Челленджерах» и турнирах категории ITF. Далеко не весь он положительный. Касидит проиграл три предыдущих матча. При более удачной жеребьёвке какие-никакие шансы пройти дальше, может, и возникли, но здесь разница в классе просто неприличная.

Сколько навесил «баранок» Даниил Медведев таким, как Касидит Самрей? Немало. Россиянин трижды был в шаге от победы на Australian Open. В финале минувшего розыгрыша турнира очень обидно уступил в пяти сетах Яннику Синнеру: после огромного количества затяжных встреч в предыдущих раундах банально закончились силы. Ничего, пятая ракетка мира попробует ещё раз.

2024 год сложился для Дани неоднозначно. Поводы для радости возникали, но огорчений всё же было больше. Не получилось выиграть ни одного трофея, а под занавес сезона россиянин получил травму и совсем растерял форму. Медведев начинает с чистого листа, с новыми силами и эмоциями.

В семье Даниила очень радостное событие. Он во второй раз стал отцом! Как тут не вспомнить, что сразу после рождения первого ребёнка Медведев выиграл АТР-500 в Вене. Почему бы не повторить на Australian Open? Когда россиянин воодушевлён, его трудно остановить. Сам он говорит, что весьма доволен подготовкой к сезону.

Берём П2 + ТМ 26.5 гейма. Вряд ли встреча затянется на четыре сета и получится упорной. Медведев гораздо техничнее и опытнее Самрея. Трудно представить, за счёт чего таец может зацепиться. А силы Даниилу нужно беречь — на следующих стадиях пригодятся.

Ставка: победа Даниила Медведева и тотал меньше 26.5 гейма за 1.83.