«Амур» — «Ак Барс». Подарки закончились

14 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» примет «Ак Барс». Встреча пройдёт на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске. Первое вбрасывание запланировано на 12:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Амур» — «Ак Барс» 14 января 2025 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.83, что равно приблизительно 52% вероятности. Победа «Амура» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.90 (около 25% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.10 (примерно 23%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Амур» — «Ак Барс» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.30, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.57. Если каждая команда забьёт больше 1.5 гола, сыграет коэффициент 1.77. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.70.

Прогноз на матч КХЛ «Амур» Хабаровск — «Ак Барс» Казань (14.01.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 января 2025, вторник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Амур» замыкает сводную таблицу КХЛ. Хабаровчане выиграли всего лишь 9 из 44 матчей. 30 поражений потерпели в основное время. За этот период времени забросили 89 шайб, пропустили 154 — больше всех. На первый взгляд трудно придумать оппонента удобнее.

«Ак Барс» по потерянным очкам располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Анвара Гатиятулина проиграли только 15 из 42 встреч. Возможно, вы удивитесь, но одно из поражений потерпели как раз от «Амура» (1:2). На секундочку, было это в Казани.

У хабаровчан случаются эмоциональные всплески, но они редки и не всегда дают результат. 5 января «Амур» достойно выступил в матче с «Металлургом», но всё равно проиграл действующему чемпиону — 2:3. Андрей Разин признал, что был отрезок, когда соперник проводил смены получше. Вот бы почаще так.

«Ак Барс» умеет создавать интригу там, где её не должно быть. В предыдущей встрече на своей площадке у казанцев возникли трудности с худшей командой лиги по потерянным очкам — «Барысом» (5:4 ОТ). Пришлось отыгрывать две шайбы в формате 6х5. За волевую победу респект, но безобразному хоккею бо́льшую часть матча нет оправдания.

Дважды подряд на одни и те же грабли наступать нельзя. Чтобы порадовать болельщиков, надо исправиться за невнятную игру с «Барысом» и отомстить «Амуру» за поражение в прошлой очной встрече. Предлагаем заключить пари на лобовую победу гостей. Коэффициент отличный, 1.83.

Хабаровчане уже давно потеряли реальные шансы на плей-офф и фактически просто доигрывают сезон. В обороне — бардак. Достаточно сказать, что в предыдущих двух матчах уступили «Куньлуню» (0:5) и «Сочи» (2:5). Обыграть таких дальневосточников не так уж и сложно.

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.83.