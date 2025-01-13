«Аталанта» — «Ювентус». Не опять, а снова

В условиях плотного календаря без переноса некоторых отдельных встреч, а иногда даже туров, просто не обойтись. Например, во вторник, 14 января, на стадионе «Джевис» в Бергамо состоится перенесённый матч 19-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Ювентус». Соперники претендуют как минимум на топ-4, а потому будет вдвойне интересно. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Аталанта» — «Ювентус» 14 января 2025 года

Несмотря на кажущееся равенство оппонентов, букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.17, что приблизительно равно 46% вероятности. Победа «Ювентуса» оценивается коэффициентом 3.60, а на ничью можно поставить за 3.50.

Вместе с тем аналитики считают, что перенесённая встреча 19-го тура чемпионата Италии не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 1:1.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Ювентус» (14.01.2025)

Удивительно, но факт! «Ювентус» до сих пор ни разу не проиграл в чемпионате Италии под руководством Тьяго Мотты. Даже у лидирующего «Наполи» есть три поражения. Даже могучий «Интер» однажды проиграл. Да даже та же «Аталанта» может вспомнить сразу три неудачных вечера в нынешнем сезоне. А вот «Ювентус» может быть собой доволен.

Правда, есть нюанс. «Старая синьора» не так много побеждает, а чаще играет вничью. Семь побед при 12 ничейных исходах вылились в промежуточное пятое место. Впрочем, оно достаточно условное, ведь в зоне еврокубков плотность высокая. Отставание от топ-4 составляет три очка при игре в запасе, а отрыв от идущего восьмым «Милана» — пять очков.

«Аталанта» — другое дело. Ещё недавно возглавляла турнирную таблицу чемпионата Италии. Сейчас, правда, потеряла позиции, но на медали и выход в Лигу чемпионов в этом сезоне претендует. Всё благодаря впечатляющей серии игр, которая тянется аж с конца сентября. С тех пор команда провела 14 матчей на внутренней арене, в 11 из которых победила.

Новый год складывается пока не лучшим образом. 28 декабря бергамаски прервали победную серию, сыграв вничью с «Лацио» (1:1), 2 января уступили «Интеру» (0:2) в полуфинале Суперкубка Италии, а на прошедших выходных не сумели ничего поделать с «Удинезе» (0:0). «Ювентус» же, если вынести за скобки поражение от «Милана» в Суперкубке, продолжает демонстрировать иммунитет к неудачам.

С учётом всего этого, трудно сказать, что «Аталанта» будет фаворитом в предстоящей встрече. Особенно на фоне просевшей реализации. В ворота «Лацио» команда забила всего один мяч, а в последних двух играх вообще покидала поле без голов. С «Ювентусом» в этом плане шутки плохи, ведь реже него в Серии А пропускают только два клуба, которые претендуют на скудетто.

При таких раскладах комбинированная ставка «тотал меньше 3.5 мяча и «Ювентус» не проиграет» выглядит перспективно. Вариант посмелее — ничья. На своём поле подопечные Джан Пьеро Гасперини, конечно, попытаются вернуться к победам, но Тьяго Мотта, как можно заметить, не очень любит проигрывать. Короче говоря, ждём ничью со счётом 0:0 или 1:1.

Ставка: ничья за 3.50.