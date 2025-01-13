«Ноттингем» — «Ливерпуль». Не спешите поздравлять Слота

2025 год потихоньку разгоняется. Кто брал небольшую паузу на новогодние каникулы, уже вернулись, а в Англии играть в футбол и не переставали. Календарь там очень плотный. Во вторник, 14 января, на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» 14 января 2025 года

Несмотря на заметную разницу в классе и статусе, букмекеры в своих прогнозах оставляют довольно много шансов «Ноттингем Форест» на победу. Сделать на неё ставку предлагается с коэффициентом 4.80, что даже приблизительно переваливает за 20% вероятности. Победа «Ливерпуля» же оценивается коэффициентом 1.69 — менее 60% вероятности. Ничья идёт с коэффициентом 4.40.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в предстоящей встрече. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66 (60% вероятности). Наиболее вероятным представляется счёт 1:1, но не исключают 2:1 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» (14.01.2025)

Шутка ли, но «Ноттингем Форест» после первой половины сезона АПЛ претендует если не на участие в чемпионской гонке, то как минимум на выход в Лигу чемпионов. Перед 21-м туром замыкает тройку лидеров, набрав 40 очков. У идущего вторым «Арсенала» столько же, а отрыв от ближайшего преследователя в лице «Челси» составляет четыре очка. Просто сказочно!

Непонятно, правда, сколько продлится эта сказка, но пока, судя по результатам, «лесники» не собираются сбавлять темп. Победная серия в чемпионате Англии составляет уже шесть матчей, а среди поверженных соперников такие крепыши, как «Манчестер Юнайтед» (3:2), «Астон Вилла» (2:1) и «Тоттенхэм Хотспур» (1:0). При этом накануне была победа в Кубке Англии.

Любопытно также, что подопечные Нуну Эшпириту Санту идут на серии из шести побед всухую в разных турнирах. Португальский специалист не изменяет своему пристрастию к надёжному футболу. Наравне с «Ливерпулем» «Ноттингем» показывает одну из самых внимательных защит в лиге (19 пропущенных мячей в 20 турах). Меньше пропустил только «Арсенал» (18).

«Ливерпуль» же в этом сезоне принято только хвалить. Местами – по делу. Клуб продолжает выступление в Кубке Англии, а также возглавляет турнирную таблицу как в английской Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. Однако он не всесилен, о чём говорит недавнее поражение от «Тоттенхэма» (0:1) в Кубке английской лиги. А ведь состав был мощный.

Из-за поражения мерсисайдцы рискуют завершить своё выступление на турнире, возможность выиграть квадрупл уже под угрозой. Не исключено, что поражение каким-то образом скажется на психологическом состоянии команды. После проигрыша в Кубке лиги Англии она, конечно, разгромила «Аккрингтон» (4:0) в Кубке Англии, но это не показатель.

В Ноттингеме будет очень тяжело. Тем более что «Ноттингем Форест» уже обыграл «Ливерпуль» в этом сезоне. Причём на «Энфилде»! Теперь же ему предстоит выступить дома, где должна быть сумасшедшая поддержка. Шансов на удачный исход не так уж мало. Это понимают и букмекеры, судя по выставленной линии с коэффициентами.

Можно рискнуть и подумать над победой «Ноттингем Форест» с форой (+1). Ставка сыграет даже в случае ничейного исхода, а если «Ливерпуль» победит с минимальным преимуществом — произойдёт возврат. Но вообще тотал меньше 3 мячей выглядит интереснее. Скорее всего, гости попытаются отомстить, но на своём поле хозяева сыграют самоотверженно и внимательно. Что-то вроде 0:0 или 1:0 здесь можно увидеть.

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.83.