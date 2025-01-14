Экспресс на АПЛ: крах «Манчестер Сити» и «Челси»

Во вторник стартует программа 21-го тура АПЛ. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на встречи, которые будут сыграны 14 января.

Прогноз на матч «Челси» — «Борнмут»

У «Челси» четыре игры без побед в АПЛ, что опустило их на четвёртое место. И легче не станет. «Вишни» уступили всего лишь в 2 из 13 предыдущих матчей чемпионата Англии. За этот период, между прочим, одолели «Арсенал» (2:0), «Манчестер Сити» (2:1), «Тоттенхэм» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Андони Ираола создал одну из самых прессингующих, атакующих и бьющих команд лиги. «Борнмут» — один из лучших клубов АПЛ по xG и xGD (разница созданных и допущенных моментов). Отдельно тренерский штаб стоит похвалить за стандарты. Хоть встреча состоится на «Стэмфорд Бридж», напрашивается ставка на то, что «Борнмут» не проиграет. «Вишни» очень серьёзно готовятся и настраиваются на грандов. А ещё у них есть волевые качества и нацеленность на результат. «Челси» этим в последнее время не блещет.

У «аристократов» лучше подбор игроков. Однако четыре осечки подряд, да ещё и в матчах с андердогами — болезненный удар по эмоциональному состоянию и уверенности. Отличный шанс для «вишен» продлить беспроигрышную серию в АПЛ, которая насчитывает уже восемь игр. Между прочим, на Х2 дают аж 2.35.

Прогноз на матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити»

Лучше «пчёл» дома выступает только лидирующий «Ливерпуль». Хозяйственный, однако, середняк — семь побед и одна ничья против двух поражений! Уступили подопечные Томаса Франка главной сенсации сезона «Ноттингем Форест» (0:2) и лондонскому «Арсеналу» (1:3). Соперникам пришлось на славу потрудиться для того, чтобы сдержать искромётное нападение «Брентфорда». Забивают дома «пчёлы» чаще всех в АПЛ (в среднем 2,7 мяча за матч). Всё для родных болельщиков!

Разгромная победа «горожан» в предыдущем туре с «Вест Хэмом» (4:1) не внушает оптимизма. Гвардиола признал, что это не тот уровень. В игре «молотобойцев» просто было ещё больше брака. Реализуй они часть созданных моментов, встреча могла бы принять совершенной иной оборот и завершиться совсем иначе.

Из игры «Манчестер Сити» пропали качество, основательность, запас. Будто доминирующего стиля с выверенными позиционными атаками никогда и не было. Защитники часто ошибаются, плохо держится мяч в середине поля, обострения мало. Эрлинг Холанд забивает в основном аутсайдерам. С соперниками посильнее чаще всего теряется на поле.

Почему бы не взять 1Х за тот же коэффициент 2.35? В предыдущем туре АПЛ «пчёлы» на выезде крупно победили «Саутгемптон» (5:0). Правильный настрой плюс поддержка родных болельщиков — и вперёд! Отнимать очки у ослабленного важными кадровыми потерями «Манчестер Сити». «Горожане» далеки от лучших кондиций.

Экспресс на АПЛ 14 января

Ставка 1: «Борнмут» не проиграет за 2.35.

Ставка 2: «Брентфорд» не проиграет за 2.35.

Общий коэффициент = 2.35 х 2.35 = 5.52.