«Эвертон» — «Астон Вилла». Врагу не пожелаешь

15 января состоится матч 21-го тура чемпионата Англии, в котором «Эвертон» примет «Астон Виллу». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Эвертон» — «Астон Вилла» 15 января 2025 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.38, что равно около 41% вероятности. Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 3.35 — в районе 32%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет около 27%.

В то же время аналитики считают, что матч «Эвертон» — «Астон Вилла» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Астон Вилла» (15.01.2025)

Близость зоны вылета и смена владельца сподвигли руководство «Эвертона» пойти на противоречивый шаг — смену главного тренера. Противоречивый по той незамысловатой причине, что Шон Дайч ответственно выполнял свою работу. В игре «ирисок» виделась пусть незамысловатая, но твёрдая тренерская мысль, футболисты не ходили пешком по полю, да и результаты были сносные.

«Эвертон» уступил в 4 из 15 предыдущих матчей АПЛ. Попутно три раза сыграл вничью с грандами — «Арсеналом» (0:0), «Челси» (0:0) и «Манчестер Сити» (1:1). Далеко не факт, что вернувшийся в клуб спустя 12 лет Дэвид Мойес с текущим составом смог бы добыть результаты лучше. Не зря говорят, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды.

Шон Дайч выжимал если не максимум, то как минимум многое на фоне откровенно сложных условий. Унаи Эмери же и вовсе на подъёме. Бывший тренер московского «Спартака» вывел «Астон Виллу» в Лигу чемпионов и хочет сделать это снова. Бирмингемцы занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от идущего на четвёртом месте «Челси» четыре очка. С этим можно работать.



«Львы» выиграли четыре из семи последних матчей первенства, а также вышли в четвёртый раунд Кубка Англии, победив «Вест Хэм» (2:1). Высокое качество прессинга, эффективное использование свободных зон и хороший контроль мяча — всё это свойственно подопечным Унаи Эмери. Впрочем, как и проблемы на выезде.

Бирмингемцы выиграли лишь три из девяти встреч в чемпионате Англии в гостях. Негусто. Однако есть и обратная сторона медали. Практически все очки потеряли с командами из топ-5. С соперниками из нижней части турнирной таблицы подопечные Эмери, за редким исключением, не допускают осечек. Такого противника для дебюта врагу не пожелаешь.

Проверим П2. Коэффициент на лобовую победу «львов» даётся приличный — 2.38. Любопытно, ведь бирмингемцы не проиграли ни одной из семи предыдущих очных встреч в чемпионате Англии (ничья только одна). Для «ирисок» они — крайне неудобный соперник. Мойес — это, конечно, хорошо. Но есть подозрение, что не в 2025 году.



Ставка: победа «Астон Виллы» за 2.38.