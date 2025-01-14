«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон». Лучше «Арсенала» и «Ман Сити»

Победная серия «сорок» во всех турнирах насчитывает восемь встреч. Недавним лидерам АПЛ такое и не снилось.

15 января состоится матч 21-го тура чемпионата Англии, в котором «Ньюкасл» примет «Вулверхэмптон». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» 15 января 2025 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 1.38, что равно около 73% вероятности. Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 8.20 — в районе 11%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.60, что составляет около 16%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» (15.01.2025)

«Ньюкасл» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. Ждём в следующем розыгрыше Лиги чемпионов? «Сороки» выиграли пять матчей первенства подряд с общим счётом 15:1. Страшно!

Кроме того, одолели в первой полуфинальной игре Кубка лиги Англии лондонский «Арсенал» (2:0). Восемь побед кряду во всех турнирах! Лучший график в стране, никто из грандов на такое сейчас не способен. Ай да Эдди Хау!

Как из пулемёта забивает Александер Исак: отличился в семи предыдущих матчах чемпионата Англии, аж девять мячей за этот период. По итогам декабря швед был признан лучшим игроком и автором гола месяца в АПЛ. Впрочем, футбол — это командный вид спорта. Не только Исак, весь «Ньюкасл» чудо как хорош.

Если ведущие футболисты «сорок» не на пике своей формы, то близко к этому. Разгорелось пламя в глазах Сандро Тонали и Энтони Гордона. Не столько Исак, сколько полузащитники являются главными творцами успеха «Ньюкасла». Они участвуют во всех составляющих игры. Разве что сейвы не совершают. Это работа надёжного Мартина Дубравки.

«Вулверхэмптон» может только позавидовать пребывающим на подъёме «сорокам». «Волки» расположились слишком близко к зоне вылета — на 17-м месте. У находящегося строчкой ниже «Ипсвича» столько же очков, но чуть хуже дополнительные показатели. Угрюменько.

«Вулверхэмптон» взбодрила смена тренера: три тура подряд с набранными очками. Позитив очевиден, хотя говорить о переломе ситуации рано. Во-первых, соперники нестабильные. Во-вторых, в предыдущем туре «волки» разгромно уступили «Ноттингем Форест» (0:3).

Всё, закончился моральный подъём. Опять много пропущенных и поражение. Всё как до смены тренера. Уже классический сюжет. Предлагаем заключить пари на победу «Ньюкасла» с форой (-1.5).

Дома «сороки» крайне хороши, особенно на последнем отрезке сезона. Два предыдущих матча АПЛ в качестве хозяев выиграли с общим счётом 7:0. «Волкам» не поздоровится!

Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (-1.5) за 1.97.