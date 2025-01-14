Рекордная выручка, статистика и решение Госдумы по запрету рекламы онлайн-казино — в обзоре от «Вредного букмекера».

Трафик сайтов легальных букмекеров вырос на 20%. Почему это не так важно

Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» продолжает составлять рейтинг событий главных событий индустрии за прошедшую неделю. Сегодня поговорим о выручке «Фонбет», новой забаве от Winline и не только.

1. Выручка «Фонбет» превысила 610 млрд в 2024 году

Букмекер раскрыл сумму целевых отчислений за прошлый год — более 12,2 млрд. Текущая ставка по закону — 2% от всех пополнений счёта. Поэтому общий объём депозитов превышает 610 млрд.

Интересно, что по итогам 2023-го выручка оператора составила 435,6 млрд. Значит, по объёму депозитов БК за год выросла примерно на 40%.

Доля «Фонбет» среди всех легальных букмекеров РФ по итогам 2023-го составила 35,84%. При примерно 12,2 млрд отчислений БК и прогнозу 33 млрд на весь рынок доля оператора по итогам 2024-го составит 37%.

Точные данные увидим в сезон публикации отчетностей — ближе к апрелю.

2. Winline запустил тапалку в «Телеграме»

В ноябре букмекер с партнёром CQ уже тестировали эту механику. Теперь всё готово. Это приложение внутри «Телеграма», по функционалу напоминает популярный Hamster Combat или кликер нелегального в РФ онлайн-казино 1win. Пользователю нужно выбрать команду, кликать на экран, выполнять задания и верить во фрибеты номиналом от 50 до 10 000.

Что понравилось:

◾️привязка к аккаунту в Winline,

◾️задания на пополнение счёта и ставку,

◾️бесшовность — пополнил счёт у букмекера, сразу получаешь монетки в игре,

◾️бегущая строка с выигрышами,

◾️рейтинг игроков и команд,

◾️каждый level прокачивает энергию, монетки за клик и новый день,

◾️видны шансы на фрибет, хотя тут без гарантий.

Что не понравилось:

◾️команды только из киберспорта (хотя в партнёрах БК «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и не только — это странно),

◾️лишь 1% вознаграждения за приглашение друзей — сильно снижает виральный потенциал,

◾️минимум заданий — депозит и ставка только один раз в день по 100 рублей,

◾️нет «пассивного дохода», у того же 1win есть смысл заходить в игру каждые три часа.

При желании Winline могут сделать игру вирусной — для фанатов разных видов спорта и с мотивацией регулярно/много ставить.

В текущей версии это всего лишь игрушка для любителей киберспорта с минимальным чеком, но большим потенциалом.

3. Трафик сайтов легальных букмекеров вырос на 20% за 2024 год

С одной стороны, это важная новость. С другой — не стоит её переоценивать. Объяснение тут очевидное.

Подавляющее большинство ставок игроки делают через мобильное приложение. И многие букмекеры как раз активно агитируют клиентов переходить именно туда. У некоторых даже часть бонусов и акций доступны только на платформах iOS или Android.

Поэтому рост трафика сайтов — это хорошо для рынка, SEO-специалисты работают, люди переходят. Но это не показатель ни доли рынка, ни чего-либо другого. Просто цифра, которую стоит знать. Не делая глобальных выводов.

4. Опрос сотрудников индустрии о карьерных планах в 2025 году

Я провёл его в телеграм-канале, в голосовании приняли участие около 400 человек. Да, в нём приняли участие не только специалисты из букмекерских компаний, но подавляющее большинство аудитории — из индустрии беттинга.

Лишь 42% проголосовали за вариант «точно останусь на нынешней работе». То есть 58% планируют или рассматривают возможность смены работы в текущем году.

Полные результаты о текущей работе и планах:

◾️нравится, точно останусь — 39%;

◾️нравится, останусь, если улучшат условия — 13%;

◾️нравится, но уйду, если попадётся вариант лучше — 19%;

◾️нравится, но уйду (есть причины) — 6%;

◾️не нравится, но точно останусь — 3%;

◾️не нравится, но останусь, если улучшат условия — 2%;

◾️не нравится, уйду, если попадётся вариант лучше — 13%;

◾️не нравится, точно уйду — 5%.

5. Госдума отправила на доработку закон об уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино

Мы уже обсуждали этот закон три недели назад — он станет важным событием как минимум в сфере инфлюенс-маркетинга. Данная новость не должна вводить в заблуждение. Дело явно не в принципиально иной позиции, а в необходимости банального приведения в порядок всех формулировок и нюансов.

Получается некая временная отсрочка, но не более. Закон доработают, формулировки и нюансы утрясут — а потом примут.

Ещё больше новостей беттинга — в телеграм-канале Владимира Прокофьева «Вредный букмекер».