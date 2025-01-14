«Арсенал» — «Тоттенхэм». Букмекеры ошибаются! Артета не вывезет

2025 год потихоньку разгоняется. Кто брал небольшую паузу на новогодние каникулы, уже вернулись в строй, а в Англии играть в футбол и не переставали. Календарь там очень плотный, половина сезона позади. В среду, 15 января, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится центральный матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Тоттенхэм». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм» 15 января 2025 года

Несмотря на примерное равенство соперников по статусу, букмекеры в своих прогнозах считают хозяев очевидными фаворитами. Сделать на ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.44, что приблизительно равно 70% вероятности. Победа «Тоттенхэма» же оценивается коэффициентом 6.90 — менее 15% вероятности. Ничья идёт с коэффициентом 5.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в предстоящем матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев, но не исключают и 2:1.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Тоттенхэм» (15.01.2025)

«Арсенал» начал год не с той ноги. 1 января случилась победа в гостях у «Брентфорда» (3:1) на выезде. За это можно похвалить, ведь «Брентфорд» на своём поле в этом сезоне ужас как хорош. Однако далее последовали три матча в разных турнирах без побед. Была ничья с «Брайтоном» (1:1) в АПЛ и поражение от «Ньюкасла» (0:2) в первой встрече полуфинала Кубка лиги Англии.

И если это ещё можно как-то пережить, то вылет из Кубка Англии уже ничем не исправишь. «Канониры» принимали проблемный «Манчестер Юнайтед». Провели на поле 120 минут, оставили кучу сил, потеряли Габриэла Жезуса, но уступили в итоге в серии послематчевых пенальти. А ведь могли спокойно выиграть, реализуй Мартин Эдегор 11-метровый на 70-й минуте.

На этом фоне становится не совсем понятно, почему аналитики в предстоящей встрече отдают такое предпочтение принимающей стороне. «Тоттенхэм», конечно, трудно назвать эталоном стабильности, но он достаточно опасен. Например, в первом матче полуфинала Кубка лиги Англии обыграл «Ливерпуль» (1:0), а в АПЛ идёт в 10 очках от еврокубковой зоны. Вся борьба для него впереди.

Кроме того, «шпоры» достаточно результативны в атаке. В 9 из 10 последних игр в разных турнирах они забивали. Плюс пять мячей в ворота «Саутгемптона» (5:0), четыре мяча в ворота «Манчестер Юнайтед» (4:3:) и три мяча в ворота «Ливерпуля» (3:6) ещё свежи в памяти. Да и в очных встречах с «канонирами» тоже удавалось регулярно забивать.

Преимущество перед «Арсеналом» в свежести получить будет трудно. Кубковая игра с «Тамуортом» тоже завершилась за пределами основного времени. Однако состав тогда был смешанный, а победа должна придать дополнительные силы. Именно поэтому предлагаем подумать над Ф2 (+1.5). «Тоттенхэм» даст бой обескровленному сопернику даже на выезде. Счёт может быть 1:1, но ставка сыграет и при 2:1 в пользу хозяев.

Ставка: «Тоттенхэм» победит с форой (+1.5) за 1.76.