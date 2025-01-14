«Интер» — «Болонья». «Наполи» пора доставать глицин

В условиях плотного календаря без переноса некоторых отдельных встреч, а иногда даже туров, просто не обойтись. Например, в среду, 15 января, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится перенесённый матч 19-го тура итальянской Серии А «Интер» — «Болонья». Хозяева участвуют в чемпионской гонке, поэтому гостям не стоит рассчитывать на радушный приём. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Интер» — «Болонья» 15 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах ожидаемо отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.49, что приблизительно равно 67% вероятности. Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 7.20 — всего лишь 13% вероятности. На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 4.60.

Вместе с тем аналитики считают, что перенесённая встреча 19-го тура чемпионата Италии получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98. Наиболее вероятные счета — 1:0 и 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Болонья» (15.01.2025)

Миланский «Интер» набрал очень хороший ход. К этой минуте идёт на серии из шести побед в чемпионате Италии. На евроарене и в местных кубковых турнирах тоже всё довольно бодро. Изредка случаются осечки в виде минимальных поражений. Например, от леверкузенского «Байера» в Лиге чемпионов — 0:1.

И разве что «Милан» стал камнем преткновения в этом сезоне. В первом круге итальянской Серии «Интер» проиграл своему соседу и конкуренту со счётом 1:2, а в финале Суперкубка Италии — со счётом 2:3. Любопытно, что в обоих случаях не получалось качественно провести концовку, непременно были пропущенные мячи.

Однако это всё можно списать на погрешность. В целом у «нерадзурри» очень хорошие перспективы на вторую часть сезона. В чемпионате Италии они отстают от лидирующего «Наполи» на четыре очка, но имеют две игры в запасе и претендуют на скудетто. В Лиге чемпионов идут в топ-6 и претендуют на выход в 1/8 финала.

При этом подопечные Симоне Индзаги обладают очень надёжной обороной. На домашней арене за 18 туров они пропустили 15 мячей. При 43 забитых это очень хороший показатель. «Болонья», конечно, не спешит разваливаться. Борется за место в еврокубковой зоне, отстав от топ-6 Серии на три очка и забивая примерно по 1,5 гола за игру.

Только без Тьяго Мотты команда не так охотно даёт отпор лидерам. От «Наполи» и «Лацио» получила по 0:3, а с «Ювентусом» и «Аталантой» довольствовалась лишь ничейными исходами — 2:2 и 1:1. В обоих случаях, кстати, упускала победу уже ближе к финальному свистку. Гордиться особо нечем.

С учётом сегодняшнего состояния «Интера», не стоит ждать от «Болоньи» подвигов и теперь. В качестве ставки можно взять победу хозяев через тотал больше 1.5 мяча. Гости обладают достаточной силой, чтобы забить гол, однако в последних играх сами много пропускают. Вместе с тем помним о хорошей результативности хозяев в чемпионате Италии. Счёт может быть 2:0 или 2:1.

Ставка: победа «Интера» и тотал больше 1.5 мяча за 1.74.