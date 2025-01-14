«Ливерпуль» проведёт ключевой матч сезона. Смотреть на это будет сложно

Реванш за единственное поражение в АПЛ или потеря форы в борьбе за титул.

Во вторник, 14 января, на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев считает эту игру ключевой для мерсисайдцев.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» 14 января 2025 года

Победа «Ливерпуля» оценивается коэффициентом 1.69, что составляет около 57% вероятности. При этом заключить пари на успех «Ноттингем Форест» предлагается за 4.85 (21%). Ничья идёт с коэффициентом 4.50 (22%).

Прогноз и ставки на матч «Ноттингем» — «Ливерпуль» (14.01.2025)

«Ноттингем Форест» – главная сенсация первой половины сезона в английской Премьер-лиге. По крайней мере со знаком «плюс». «Лесники» идут по графику чемпионского «Лестера», уже превзошли сами себя образца годичной давности по количеству набранных очков и впервые за миллиард лет одержали шесть подряд побед в АПЛ.

Сказку в виде трофея сотворить будет сложно, уж больно хорош «Ливерпуль». Но всё равно достижения «Ноттингема» не могут не впечатлять. Нуну Эшпириту Санту – среди лучших тренеров лиги, а Крис Вуд продолжает погоню за Салахом в гонке бомбардиров.

Сейчас у «лесников» идеальный момент для встречи с «Ливерпулем». «Форест» на ходу, сыграет дома, была ротация в Кубке, то есть лидеры полны сил и находятся в отличном настроении. Выходи и делай всё, на что способен. А способны эти ребята, похоже, на многое.

У команды Арне Слота наметились проблемы – сначала тяжелая ничья 2:2 с «Ман Юнайтед» в АПЛ, затем – поражение в первом полуфинале Кубка лиги 0:1 от «Тоттенхэма». Избиение скромнейшего «Аккрингтона» (4:0) в Кубке лиги логично, предсказуемо и ничего в оценке формы «красных» не меняет.

Разница в таблице между «Ливерпулем» и «Ноттингемом» составляет всего шесть очков. Да, у «красных» матч в запасе, но его ещё нужно выиграть. На мой взгляд, ответственность, напряжение и значимость результата приведут к осторожному футболу.

Поэтому валуйным считаю общий тотал меньше 2.5 за вполне приличный коэффициент 2.25. В целом и ставка на 1Х за 2.35 неплоха, но рано или поздно удачная серия «лесников» прервётся, к тому же у «Ливерпуля» больше опыта важных и статусных встреч.

Единственное поражение в текущем сезоне АПЛ у «красных» – именно от «Ноттингема». Тогда «лесники» выставили «автобус», выдержали и выиграли на «Энфилде» со счётом 1:0. Ну да, не без доли везения. И что? Обе команды входят в топ-3 по пропущенным и получают в среднем не более гола за матч.

Смотреть и переживать за результат при ставке на тотал меньше очень сложно. Поэтому если повторите выбор, то рекомендую найти другое занятие. И главное – думать своей головой и не пытаться заработать.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.25.