«Салават Юлаев» — «Нефтехимик». А слабо ещё больше?

15 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» примет «Нефтехимик». Встреча пройдёт на стадионе «Уфа-Арена». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» 15 января 2025 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 1.68, что равно приблизительно 57% вероятности. Победа «Нефтехимика» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.90 (около 20% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.20 (23%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.24, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.65. Если каждая команда забьёт больше 1.5 гола, сыграет коэффициент 2.00. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.40.

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Нефтехимик» Нижнекамск (15.01.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 января 2025, среда. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Салават Юлаев» одержал только одну победу в последних четырёх матчах — как раз над «Нефтехимиком» (7:4) в Нижнекамске. На тонус уфимцев повлиял новогодний перерыв. Просела дисциплина, засбоили спецбригады. 7 из 15 шайб пропустили в неравных составах, а сами реализовали только два большинства.

Поражение от «Авангарда» (2:3) Виктор Козлов объяснил тем, что подопечные стали совершать детские ошибки. Уфимцы не сумели удержать преимущество в две шайбы. Не реализовали моменты и перемудрили с выводом шайбы из собственной зоны. Можно было действовать попроще.

На ошибках необходимо учиться, не правда ли? Несмотря на неудачное начало года, уфимцы остаются одним из главных претендентов на первое место в Восточной конференции. Всё в руках Виктора Козлова. Необходимо провести работу над ошибками — и дальше радовать родных болельщиков.

«Салават Юлаев» реже всех в лиге проигрывает на своей площадке: всего лишь четыре неудачи в 23 встречах. Если в Нижнекамске «Нефтехимик» пропустил семь шайб, то в Уфе тем более рассчитывать не на что. Результативнее подопечных Виктора Козлова дома только СКА (в среднем за матч 3,4 гола). Впечатляющий показатель.

К тому же «Нефтехимик» одержал меньше всех побед в КХЛ на выезде — только четыре. И это к середине января! Подопечные Олега Леонтьева ведут отчаянную борьбу за выход в плей-офф. Преобладают поражения, хотя конкуренты тоже не блещут стабильностью. Поэтому рук никто не опускает.

Дела шли бы лучше, будь у «Нефтехимика» приемлемая глубина состава. Нижние звенья регулярно проигрывают микроматчи, много брака, а недавно клуб ещё и обменял в «Спартак» голкипера Артёма Загидулина. В общем, не будем мудрить. Возьмём П1 + ТБ 4.5 шайбы. Интересно, превзойдёт ли игра по зрелищности и насыщенности предыдущую очную встречу? Поверить трудно, но…

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.23.