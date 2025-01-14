«Бавария» — «Хоффенхайм». Никаких подарков от Кейна и Компани

Немецкая Бундеслига уже отгуляла новогодние праздники и благополучно вернулась в строй. Команды на выходных провели матчи, но календарь настолько плотный, что отдыхать будет некогда. В среду, 15 января, на стадионе «Альянц Арена» состоится встреча 17-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Хоффенхайм». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча Бундеслиги «Бавария» — «Хоффенхайм» 15 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают хозяев безоговорочными фаворитами предстоящей встречи. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.13, что даже приблизительно переваливает за 85% вероятности. Победа «Хоффенхайма» оценивается коэффициентом 17.00 (менее 6% вероятности). Ничейный исход доступен в букмекерской линии за 12.00.

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча в Мюнхене получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятными представляются счета 3:0 и 4:1 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Хоффенхайм» (15.01.2025)

Стабильность и солидность «Баварии» под руководством Венсана Компани пока что далеки от стабильности и солидности, которые демонстрировала «Бавария» во времена Ханс-Дитера Флика. Однако на фоне остальных участников Бундеслиги она по-прежнему выделяется. Например, перед 17-м туром располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав 39 очков.

На отрезке из пяти прошлых игр на внутренней арене мюнхенская команда потеряла очки два раза. Сначала еле спаслась от поражения от дортмундской «Боруссии» (1:1), а также неожиданно уступила не такому сильному «Майнцу» (1:2). Любопытно, что в обоих случаях приходилось играть в гостях. То есть с выездами определённые проблемы.

Тем лучше, что предстоящая встреча с «Хоффенхаймом» пройдёт на домашнем стадионе, где баварцы действительно хороши. За семь игр в чемпионате Германии набрали 19 очков из 21 возможного. У лидирующей по данному показателю «Боруссии» Дортмунд в активе 20 очков за девять игр. Разница существенная.

К лучшему также и то, что почти все лидеры атаки в строю. Гарри Кейн, Лерой Зане, Джамал Мусиала — все они должны появиться на поле в предстоящем матче. Для «Хоффенхайма» это, конечно, только усугубляет ситуацию. Во-первых, клуб вынужден ехать в Мюнхен без двух центральных защитников, что уже эквивалентно приговору.

Во-вторых, «деревенские» в этом сезоне преимущественно пытаются выжить. Перед 17-м туром располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице, набрав 14 очков. Если вылет напрямую пока не так грозит, поскольку аутсайдеры набрали лишь по восемь очков, то отрыв от зоны стыков составляет всего одно очко. И это тоже неприятно.

В последнее время «Хоффенхайм» мало что позволяет соперникам у собственных ворот, пропускает редко. Даже в Лиге Европы. Однако в гостях у «Баварии» должна быть совершенно другая история. Баварцы не реализовали массу моментов в прошлой встрече с «Боруссией» Мёнхенгладбах (1:0), но теперь вполне могут забить три-четыре мяча.

В качестве ставки можно даже взять победу «Баварии» с форой (-2.5). Коэффициент букмекеры дают чуть ниже двойки, неплохо. Счёт может быть в районе 3:0, 4:0 или 4:1. История противостояний не против, за последнюю пятилетку подобное случалось не раз. Альтернатива: «обе забьют — нет». У гостей есть проблемы и с реализацией.

Ставка: «Бавария» победит с разницей минимум в три мяча за 1.93.