Экспресс на АПЛ: верните Мойесу 2007 год!

Шотландец вернулся в «Эвертон», но ничем хорошим это не закончится.

Сегодня, 15 января, продолжится программа 21-го тура АПЛ. Авторы «Чемпионата» подготовили для вас экспресс на главные матчи дня.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм»

Перекос в линии в пользу хозяев сомнителен. «Тоттенхэм», конечно, трудно назвать эталоном стабильности, но он достаточно опасен. Например, в первом матче полуфинала Кубка лиги Англии обыграл «Ливерпуль» (1:0), а в АПЛ идёт в 10 очках от еврокубковой зоны. Вся борьба впереди.

Кроме того, «шпоры» достаточно результативны в атаке. В 9 из 10 последних игр в разных турнирах они забивали. А пять мячей в ворота «Саутгемптона» (5:0), четыре – «Манчестер Юнайтед» (4:3:) и три – «Ливерпулю» (3:6) ещё свежи в памяти. Да и в очных встречах с «канонирами» тоже удавалось регулярно забивать.

Преимущество перед «Арсеналом» в свежести получить будет трудно. Кубковая игра с «Тамуортом» тоже завершилась за пределами основного времени. Однако состав тогда был смешанный, а победа должна придать дополнительные силы. Именно поэтому предлагаем подумать над Ф2 (+1.5). «Тоттенхэм» даст бой обескровленному сопернику даже на выезде. Счёт может быть 1:1, но ставка сыграет и при 2:1 в пользу хозяев.

Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»

У «сорок» восемь побед подряд во всех турнирах. «Вулверхэмптон» может только позавидовать. «Волки» расположились слишком близко к зоне вылета — на 17-м месте. У находящегося строчкой ниже «Ипсвича» столько же очков, но чуть хуже дополнительные показатели. Угрюменько.

«Вулверхэмптон» взбодрила смена тренера: три тура подряд с набранными очками. Позитив очевиден, хотя говорить о переломе ситуации рано. Во-первых, соперники нестабильные. Во-вторых, в предыдущем туре «волки» разгромно уступили «Ноттингем Форест» (0:3).

Моральный подъём закончился. Опять много пропущенных и поражение. Всё как до смены тренера. Уже классический сюжет. Предлагаем заключить пари на победу «Ньюкасла» с форой (-1.5). Дома «сороки» крайне хороши, особенно на последнем отрезке сезона. Два предыдущих матча АПЛ в качестве хозяев они выиграли с общим счётом 7:0.

Прогноз на матч «Эвертон» — «Астон Вилла»

Похоже, возвращение Дэвида Мойеса начнётся неудачно. Слишком сильный соперник. «Львы» выиграли четыре из семи последних матчей первенства, а также вышли в четвёртый раунд Кубка Англии, победив «Вест Хэм» (2:1). Высокое качество прессинга, эффективное использование свободных зон и хороший контроль мяча — всё это свойственно подопечным Унаи Эмери. Впрочем, как и проблемы на выезде.

Бирмингемцы выиграли лишь три из девяти встреч в чемпионате Англии в гостях. Негусто. Однако есть и обратная сторона медали. Практически все очки потеряны с командами из топ-5. С соперниками из нижней части турнирной таблицы подопечные Эмери, за редким исключением, не допускают осечек.

Проверим П2. Коэффициент на лобовую победу «львов» даётся приличный — 2.38. Любопытно, ведь бирмингемцы не проиграли ни одной из семи предыдущих очных встреч в чемпионате Англии (ничья только одна). Для «ирисок» они крайне неудобный соперник. Мойес — это, конечно, хорошо. Но есть подозрение, что не в 2025 году.

Экспресс на АПЛ 15 января

Ставка 1: победа «Тоттенхэма» в матче с «Арсеналом» с форой (+1.5) за 1.80.

Ставка 2: победа «Ньюкасла» в матче с «Вулверхэмптоном» с форой (-1.5) за 2.02.

Ставка 3: победа «Астон Виллы» в матче с «Эвертоном» за 2.38.

Общий коэффициент: 1.80 х 2.02 х 2.38 = 8.65.