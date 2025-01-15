«Ипсвич» — «Брайтон». В АПЛ появился свой «Ювентус»

«Чайки» напоминают туринцев. И стиль похожий, и ничьих почти столько же.

16 января состоится матч 21-го тура чемпионата Англии, в котором «Ипсвич» примет «Брайтон». Встреча пройдёт на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ипсвич» — «Брайтон» 16 января 2025 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Брайтона» предлагается с коэффициентом 2.05, что равно 48% вероятности. Победа «Ипсвича» оценивается коэффициентом 3.90 — в районе 25%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет около 27%.

В то же время аналитики считают, что матч «Ипсвич» — «Брайтон» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Ипсвич» — «Брайтон» (16.01.2025)

В последних двух турах АПЛ «Ипсвич» одолел «Челси» (2:0) и сыграл на выезде вничью с «Фулхэмом» (2:2). «Трактористы» всё ещё в зоне вылета, однако у них весьма неплохие перспективы по сохранению прописки в элитном дивизионе. Конкуренты смотрятся менее интересно и не так опасны для представителей верхней части турнирной таблицы.

Киран Маккенна делает для Англии большое дело, развивая молодёжь. Чертовски быстро прогрессирует Лиам Делап. В 19 встречах АПЛ он записал на свой счёт восемь голов и две результативные передачи. Между прочим, это лучший бомбардир лиги среди футболистов до 21 года включительно.

Впрочем, Маккенна делает упор на надёжность в обороне. Лишь в 3 из 11 предыдущих матчей АПЛ «трактористы» пропустили больше одного мяча. Все три встречи можно вынести за скобки. «Борнмут» (1:2) и «Ньюкасл» (0:4) отменно проводят последний отрезок, а «Фулхэм» (2:2) сравнял счёт в самой концовке. Недавно «Ипсвич» арендовал защитника «Аталанты» Бена Годфри. Ещё один плюсик в копилку.

У «Брайтона» с результативностью в этом сезоне дела обстоят не лучшим образом — в среднем 1,5 гола за матч. В первом круге на своём поле дожать «Ипсвич» не вышло. Встреча завершилась со счётом 0:0. В четырёх последних турах АПЛ у «чаек» также сплошь симметричные цифры на табло. По количеству ничьих в топ-5 лигах Европы их превосходит только «Ювентус» (у туринцев на две больше).

Будет досадно, если «Брайтон» не сможет добыть путёвку в еврокубки. Команда отлично организована и обладает характером. По ходу сезона дважды отняла очки у «Арсенала», а также победила «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Манчестер Сити» и «Борнмут». Есть ведь запал и поставленный футбол. Проблема в том, что с аутсайдерами потеряно много очков.

Нет уверенности, что подопечные Фабиана Хюрцелера смогут на выезде победить «Ипсвич». «Чайки» не выиграли ни одной из четырёх последних очных встреч: три ничьих при одном поражении. Предлагаем заключить пари на Х2 + ТМ 3.5 мяча.

«Чайки» проиграли всего лишь 4 из 20 матчей АПЛ. А «Ипсвич» за этот же отрезок одержал только три победы. Скорее всего, встреча ознаменуется ничьей при сдержанной результативности или победой «чаек» с минимальным перевесом. Хюрцелер во многом похож на тренера «Ювентуса» Тьяго Мотту. И тактика схожая, и количество мирных исходов зашкаливает.



Ставка: «Брайтон» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.92.