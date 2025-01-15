«Арсенал» сильно переоценён. И мы этим воспользуемся

Сегодня, 15 января, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится центральный матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Тоттенхэм». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев не верит в подопечных Микеля Артеты.

Коэффициенты на матч АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм» 15 января 2025 года

Несмотря на примерное равенство соперников по статусу, букмекеры в своих прогнозах считают хозяев очевидными фаворитами. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.44, что приблизительно равно 68% вероятности. Победа «Тоттенхэма» же оценивается в 6.90 — около 14% вероятности. Ничья идёт с коэффициентом 5.50 (18%).

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» (15.01.2025)

При первом взгляде на котировки мне показалось, что я не проснулся или букмекеры сошли с ума. Посмотрел ещё раз – всё равно нахожусь в недоумении. Что вдруг произошло, что «Арсенал» стал огромным фаворитом в принципиальном дерби Северного Лондона с «Тоттенхэмом»?

Котировка на П1 идёт чуть выше скромнейших 1.40, а на гостей можно зарядить за огромные 6.90. Даже Х2 идет за 2.95, как вам такое? Поэтому я беру достаточно надёжный вариант в виде форы (+1.5) на «Тоттенхэм» за 1.77. Считаю «Арсенал» дико переоценённым.

Команда Артеты находится на спаде, испытывает огромные трудности в созидании, уступила в первом полуфинале Кубка лиги, вылетела из Кубка Англии, да и в АПЛ всё никак не может приблизиться к «Ливерпулю» на расстояние одного удара.

Взгляните на три последних матча «Арсенала»:

1:1 с «Брайтоном»; 0:2 с «Ньюкаслом»; 1:1 (3:5 пен.) с «Манчестер Юнайтед».

Ни одной победы, лишь два гола. Но, по мнению букмекеров, эта команда должна побеждать «Тоттенхэм» и даже, возможно, пробивать фору.

Теперь смотрим на «шпор» на том же отрезке:

1:2 с «Ньюкаслом»; 1:0 с «Ливерпулем»; 3:0 (д. вр.) с «Тамуортом».

Да даже личные встречи говорят в пользу выбранной форы – ничья 2:2 в 2023-м и две победы «Арсенала» в 2024-м с разницей в один гол (3:2 и 1:0). Аргументов в пользу выноса «Тоттенхэма» не вижу. «Шпоры» даже стали действовать чуть менее рискованно и более сбалансированно, поэтому верю в ребят. Они могут проиграть, но чтобы с запасом и в одну калитку… Слишком многое должно совпасть.

Однако будьте осторожны, в ставках возможно всякое. Холодная голова, минимальные для семейного бюджета вложения и отсутствие стремления к заработку – это основа.

Ставка: победа «Тоттенхэма» в матче с «Арсеналом» с форой (+1.5) за 1.77.

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