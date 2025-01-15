«МЮ» — «Саутгемптон». Аморим на время забудет о проблемах

2025 год потихоньку разгоняется. Те, кто брал небольшую паузу на новогодние каникулы, уже вернулись в строй, а в Англии играть в футбол и не переставали. Календарь там очень плотный, половина сезона позади. В четверг, 16 января, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» 16 января 2025 года

Несмотря на одинаково плохую форму обеих сторон, букмекеры в своих прогнозах считают хозяев очевидными фаворитами. Сделать на ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.32, что приблизительно равно 75% вероятности. Победа «Саутгемптона» же оценивается коэффициентом 9.40 — около 10% вероятности. Ничья идёт с коэффициентом 6.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в предстоящем матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев, но не исключают 2:1 и 1:0.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» (16.01.2025)

Увольнение Эрика тен Хага и приход Рубена Аморима, очевидно, взбодрили «Манчестер Юнайтед». Появились долгожданные и регулярные победы, футболисты забегали совсем иначе. Однако всех проблем это, естественно, не решило. Более того, в последние время легендарный клуб снова забарахлил.

После победы над «Манчестер Сити» (2:1) в чемпионате Англии 15 декабря 2024 года манкунианцы потерпели четыре поражения подряд в разных турнирах. Три из них — всухую и не от самых сильных команд. Из Кубка английской лиги вылетели, а в АПЛ спустились на 13-ю строчку. Отставание от еврокубковой зоны — более 10 очков.

Впрочем, положительные моменты тоже есть. Футболисты «МЮ», как кажется, начали проявлять характер под руководством Аморима. Совсем недавно на «Энфилде» умудрились отобрать очки у лидирующего «Ливерпуля» (2:2) в АПЛ, а затем на «Эмирейтс» выбили «Арсенал» из Кубка Англии, хотя с 61-й минуты до серии пенальти были в меньшинстве.

Такие небольшие подвиги могут снова вселить уверенность в «красных дьяволов», а потому логично ждать их победы в предстоящем матче. Тем более что играть предстоит с глубоким аутсайдером АПЛ. «Саутгемптон» уже давно замыкает турнирную таблицу. Перед 21-м туром у него всего шесть очков и 10-очковое отставание от безопасной 17-й строчки.

За 20 матчей в чемпионате Англии «святые» одержали всего одну победу при 16 поражениях. 12 забитых мячей, 44 пропущенных — это худшие цифры среди всех команд лиги. А победа над скромным «Суонси» (3:0) в Кубке Англии хоть и подсластит пилюлю, но не исправит ситуацию принципиальным образом.

«Манчестер Юнайтед» должен побеждать — и должен побеждать с запасом. Вполне вероятно, что после подвигов в Кубке Англии тренерский штаб выставит на позицию вратаря Алтая Байындыра вместо Андре Онана. Учитывая проблемы «Саутгемптона» с реализацией, это дополнительное преимущество для хозяев. Короче говоря, ждём что-то вроде 2:0 или 3:0 в пользу принимающей стороны.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 1.88.