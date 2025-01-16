«Рома» — «Дженоа». Виейра испортит Раньери статистику

На этой неделе в чемпионате Италии провели пару матчей 19-го тура, хотя на прошлых выходных отгремел 20-й тур. В условиях плотного календаря это становится нормой, без переноса отдельных встреч не обойтись. Впрочем, теперь возвращаемся к привычному ритму. В пятницу, 17 января, на стадионе «Олимпико» в Риме откроется программа 21-го тура итальянской Серии А. Матч «Рома» — «Дженоа» начнётся в 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Рома» — «Дженоа» 17 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах ожидаемо отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.57, что приблизительно равно 63% вероятности. Победа «Дженоа» оценивается коэффициентом 6.20 — всего лишь 16% вероятности. На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 4.20.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча 21-го тура чемпионата Италии получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.04. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Дженоа» (17.01.2025)

Клаудио Раньери оказался прав! Руководство доверилось ему, запаслось терпением и на выходе получило как минимум надежду на улучшение результатов. Во-первых, сейчас «Рома» идёт на серии из пяти матчей без поражений. Во-вторых, на данном отрезке она одержала три победы. Среди достижений — выход в четвертьфинал Кубка Италии и триумф в римском дерби с «Лацио» (2:0).

Стоит также отметить, что римляне под руководством опытного наставника хорошо реализуют свои шансы. Особенно на домашнем стадионе. По четыре мяча отправили в ворота «Лечче» (4:1) и «Сампдории» (4:1), ещё три получила португальская «Брага» (3:0) в Лиге Европы, а «Парма» (5:0) и вовсе доставала мяч из своей сетки пять раз по ходу встречи с римлянами.

Это хороший показатель. И серьёзная заявка на победу в предстоящем матче. Однако «Дженоа» просто так не отдаст очки. Кто бы мог подумать, что по итогам первой половины сезона аутсайдер будет отставать от гранда на одно очко. И здесь не только провал «Ромы», но ещё и достижения «Дженоа», которому пришёл на выручку Патрик Виейра.

Под руководством француза генуэзцы провели восемь матчей в чемпионате Италии и потерпели всего одно поражение при трёх победах и четырёх ничьих. Очков не так много, зато они добываются регулярно. А единственное поражение случилось в игре с «Наполи», прямо сейчас возглавляющем турнирную таблицу Серии А. То есть показывать зубы генуэзцы умеют.

У «Дженоа» довольно неплохая оборона, но «Рома» в последнее время обычно проводит весёлые игры с большим количеством забитых мячей. Сама играет и другим позволяет. С учётом хорошей формы генуэзцев логично ждать от них хотя бы гол. Вместе с тем римляне на домашнем стадионе проиграть не должны. Счёт может быть в районе 1:1 или 2:1 в пользу хозяев. Ставим на голы в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 2.04.