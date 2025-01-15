«Миннесота» — «Эдмонтон». Что-то новенькое

16 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота» примет «Эдмонтон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле. Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Миннесота» — «Эдмонтон» 16 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Эдмонтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.07, что приблизительно равно 47% вероятности. Победа «Миннесоты» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.08 (около 31% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.20 (примерно 22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Миннесота» — «Эдмонтон» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.30, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.62. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 7.80. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.90.

Прогноз на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Эдмонтон Ойлерз» (16.01.2025)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 января 2025, четверг. 04:30 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Миннесота» постепенно избавляется от переизбытка травм. Восстановился от повреждения и уже вовсю забивает Джейкоб Миддлтон, набрал форму немало пропустивший Матс Цуккарелло. Осталось дождаться, когда оклемается лучший снайпер и просто лидер — Кирилл Капризов. Ожидалось, что он сможет выйти на лёд на минувших выходных. Возможно, сыграет с «Эдмонтоном».

Несмотря на отсутствие россиянина, «дикари» держат марку: шесть побед из девяти возможных. Однако три предыдущие встречи настораживают. Подопечные Джона Хайнса уступили «Колорадо» (1:6), не без труда победили «Сан-Хосе» (3:1), а также проиграли «Вегасу» (1:4). Обращает на себя внимание невысокая результативность.

Чаще всего очные встречи радуют болельщиков обилием голов. В пяти предыдущих было не менее шести. В этот раз заброшенных шайб ожидается меньше. Нападение «Миннесоты» вследствие долгой игры без Кирилла Капризова потеряло в скорости и резкости. Банальная усталость. И перерыв в несколько дней не сильно поможет. Энергии осталось совсем мало.

А тут ещё и «Эдмонтон» стал внимательнее в обороне. Подопечные Криса Ноблоха всего лишь в двух из семи предыдущих матчей пропустили больше двух шайб. Поражение за этот период времени только одно — от «Питтсбурга» (3:5).

Накануне «нефтяники» победили «Лос-Анджелес» со счётом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал Коннор Макдэвид. Таким образом, он повторил клубный рекорд Гленна Андерсона по победным голам — 72. Талант поколения, что тут скажешь!

Отличное подспорье Макдэвиду составляют Леон Драйзайтль и Василий Подколзин. Россиянин нечасто набирает очки (16 в 43 играх), зато может похвастаться отличным показателем полезности. В предыдущих семи матчах набрал «+6». Он играет на команду — отрабатывает в обороне, блокирует броски и грамотно закрывает зоны.

Предлагаем проверить ТМ 5.5 шайбы. Джон Хайнс наверняка сделает выводы из недавних поражений и уделит больше внимания защите. Раз не получается забивать, то хотя бы пропускать будут реже. Авось и за очки получится зацепиться. Возможное возвращение Капризова по большому счёту ничего не меняет. Россиянин много пропустил и вряд ли с ходу покажет лучшую игру. Нужно время, чтобы набрать форму.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.30.