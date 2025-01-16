Экспресс на АПЛ: «Манчестер Юнайтед» всплывает

Сегодня, 16 января, в АПЛ завершится программа 21-го тура. Авторы «Чемпионата» подготовили для вас экспресс на два матча дня.

Прогноз на матч АПЛ «Ипсвич» — «Брайтон»

В последних двух турах АПЛ «Ипсвич» одолел «Челси» (2:0) и сыграл на выезде вничью с «Фулхэмом» (2:2). «Трактористы» всё ещё в зоне вылета, однако у них весьма неплохие перспективы по сохранению прописки в элитном дивизионе. Лишь в 3 из 11 предыдущих матчей АПЛ «трактористы» пропустили больше одного мяча. Все три случая можно вынести за скобки. «Борнмут» (1:2) и «Ньюкасл» (0:4) отменно проводят последний отрезок, а «Фулхэм» (2:2) сравнял счёт в самой концовке.

У «Брайтона» с результативностью в этом сезоне дела обстоят не лучшим образом — в среднем 1,5 гола за матч. В первом круге на своём поле дожать «Ипсвич» не вышло. Встреча завершилась со счётом 0:0. В четырёх последних турах АПЛ у «чаек» также сплошь симметричные цифры на табло. По количеству ничьих в топ-5 лигах Европы их превосходит только «Ювентус» (у туринцев на две больше).

Будет досадно, если «Брайтон» не сможет добыть путёвку в еврокубки. Команда отлично организована и обладает характером. По ходу сезона дважды отняла очки у «Арсенала», а также победила «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Манчестер Сити» и «Борнмут». Проблема в том, что с аутсайдерами потеряно много очков.

Нет уверенности, что подопечные Фабиана Хюрцелера смогут на выезде победить «Ипсвич». «Чайки» не выиграли ни одной из четырёх последних очных встреч: три ничьих при одном поражении. Предлагаем заключить пари на Х2 + ТМ 3.5 мяча. Сдержанный футбол с не самым большим количеством моментов — весьма вероятная история.

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»

Футболисты «МЮ», как кажется, начали проявлять характер под руководством Аморима. Совсем недавно на «Энфилде» умудрились отобрать очки у лидирующего «Ливерпуля» (2:2) в АПЛ, а затем на «Эмирейтс» выбили «Арсенал» из Кубка Англии, хотя с 61-й минуты до серии пенальти были в меньшинстве.

Такие небольшие подвиги могут снова вселить уверенность в «красных дьяволов», а потому логично ждать их победы в предстоящем матче. Тем более что играть предстоит с глубоким аутсайдером АПЛ. «Саутгемптон» уже давно замыкает турнирную таблицу. Перед 21-м туром у него всего шесть очков и 10-очковое отставание от безопасной 17-й строчки.

Результаты соответствующие. За 20 матчей в чемпионате Англии «святые» одержали всего одну победу при 16 поражениях. 12 забитых мячей, 44 пропущенных — это худшие цифры во всей лиге. А победа над скромным «Суонси» (3:0) в Кубке Англии хоть и подсластит пилюлю, но не исправит ситуацию принципиальным образом.

«Манчестер Юнайтед» должен побеждать — и побеждать с запасом. Вполне вероятно, что после подвигов в Кубке Англии тренерский штаб сделает ставку на вратаря Алтая Байындыра вместо Андре Онана. С учётом проблем «Саутгемптона» с реализацией это дополнительное преимущество для хозяев. Короче говоря, ждём что-то вроде 2:0 или 3:0 в пользу принимающей стороны.

Экспресс на АПЛ 16 января

Ставка 1: «Брайтон» не проиграет «Ипсвичу» + тотал меньше 3.5 гола за 1.95.

Ставка 2: «Манчестер Юнайтед» победит «Саутгемптон» с форой (-1.5) за 1.90.

Общий коэффициент: 1.95 х 1.90 = 3.71.