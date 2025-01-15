СКА — «Северсталь». Подходящий соперник для Ротенберга

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжается. Стадия плей-офф и борьба за Кубок Гагарина не так далеко, как может показаться. В четверг, 16 января, на льду «СКА Арены» в Санкт-Петербурге состоится матч СКА — «Северсталь». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча КХЛ СКА — «Северсталь» 16 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.75, что приблизительно равно 57% вероятности. Победа «Северстали» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.20. Соразмерный коэффициент у ничейного исхода и овертайма.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в предстоящем матче в Санкт-Петербурге. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.31. Если по итогам первого периода счёт будет равный, сыграет коэффициент 2.90. На тотал больше 1.5 шайбы каждой команды коэффициенты достигают значения 1.51.

Анализ, прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Северсталь» (16.01.2025)

Да, неспокойная неделька выдалась у СКА. 8 января петербургский клуб получил пять безответных шайб от «Спартака», 11 января упустил победу над московским «Динамо» (4:5), а 13 января уступил в овертайме ярославскому «Локомотиву» (3:4 ОТ). Три поражения подряд в сумме с 14 пропущенными шайбами действительно являются поводом для тревоги.

Правда, теперь есть хороший шанс исправиться, одержав победу. Причём не исключено, что в основное время. Поймите правильно, череповецкая «Северсталь» — крепкая команда. Она регулярно квалифицируется в плей-офф и заслуживает уважения. Однако есть целый ряд факторов, которые будут играть против неё.

Во-первых, прямо сейчас подопечные Андрея Козырева играют в чехарду, сменяя победы поражениями. Последний более-менее стабильный отрезок был в декабре, когда из 10 встреч удалось победить в восьми. В январе же с этим проблемы, хотя новый год даже начали с домашних матчей.

Во-вторых, «Северсталь» приезжает в Санкт-Петербург после игры с московским «Динамо» (2:3). Гораздо важнее исхода здесь то, что матч состоялся в Москве и на день позже, чем у СКА. Это потеря сил и отсутствие должного времени на восстановление. Даже такой небольшой нюанс может отразиться на результате предстоящей встречи.

Ещё одна причина – как раз в «СКА Арене». СКА на своём льду играет лучше. Если вынести за скобки поражение от «Спартака» со счётом 0:5, то у армейцев четыре домашние победы подряд. Среди соперников даже московский ЦСКА и нижегородское «Торпедо». При этом забрасывают армейцы прилично. В этих четырёх случаях суммарно 20 шайб.

Кроме того, «Северсталь» уже успела проиграть в Санкт-Петербурге в этом сезоне. Тогда хозяева победили со счётом 8:5. Теперь тоже может быть много шайб, с учётом нестабильности и усталости гостей, а также новогодних проблем с обороной у хозяев. Что-то вроде 4:2 в пользу петербуржцев здесь можно будет увидеть. Разумеется, в основное время.

Ставка: СКА выиграет в основное время за 1.75.