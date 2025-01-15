«Адмирал» — «Металлург». Шоу продолжается

Выезд во Владивосток — серьёзное испытание, но подопечным Разина оно по зубам.

16 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» примет «Металлург». Встреча пройдёт на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке. Первое вбрасывание запланировано на 12:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Адмирал» — «Металлург» 16 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.16, что равно приблизительно 44% вероятности. Победа «Адмирала» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.20 (около 30% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.60 (примерно 26%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Адмирал» — «Металлург» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.22, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.66. Если каждая команда забьёт больше 1.5 гола, сыграет коэффициент 1.77. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.70.

Прогноз на матч КХЛ «Адмирал» Владивосток — «Металлург» Магнитогорск (16.01.2025)

«Адмирал» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию, разобрав на запчасти «Торпедо» (6:1). Где-то немного повезло. Тем не менее победа заслуженная. Во Владивосток команда возвращается с отличным настроением. Тяжёлая выездная серия позади, расположение в зоне плей-офф сохранено. Всё в рабочем порядке.

На своём льду владивостокцы в основное время проиграли только 4 из 19 матчей. Жертвой пало немало представителей верхней части сводной таблицы КХЛ, но не «Металлург». Обе встречи в этом сезоне магнитогорцы выиграли. Правда, оба раза это случилось в дополнительное время, то есть нервы своим болельщикам потрепали.

На прошлой неделе владивостокцы в Магнитогорске не дотерпели совсем чуть-чуть. К 55-й минуте на табло горело 2:3, причём не в пользу хозяев. Разину пришлось рисковать, снимая голкипера. Плюс помогло противоречивое удаление нападающего «Адмирала» Вячеслава Основина. Впрочем, какая теперь уже разница. Главное — результат.

Для магнитогорцев уже вошло в привычку включать характер в концовке и вытаскивать на волевых качествах неудачно складывающиеся матчи. Действующий чемпион КХЛ проиграл всего лишь 4 из 22 предыдущих встреч, и только 11 побед на указанном отрезке одержано в основное время. Всё близко, всё на тоненького.

«Лисы» сделали заявку на победу в Восточной конференции. Ни одна команда лиги за ноябрь, декабрь и январь не набрала больше очков. Есть проблемы с рисунком игры и дисциплиной, ещё не до конца освоились новички. А магнитогорцы всё равно выигрывают — снова и снова. Что это, если не чемпионский менталитет?

У «Адмирала» есть стержень. Нижние звенья проваливаются редко. И поддержка родных болельщиков очень помогает. Но… «Металлург» — фаворит. Беспроигрышная серия магнитогорцев насчитывает девять матчей. И история очных встреч всецело на их стороне. Проиграли только 2 из 12 предыдущих.

Предлагаем проверить Х2 + ТМ 5.5 шайбы. Слишком много заброшенных шайб не ждём. Только в одной из шести последних очных встреч во Владивостоке соперники на двоих забросили больше пяти шайб (на одну). На выезде «лисы» отличаются прагматичностью — в среднем за матч забивают 2,6 гола, а пропускают 1,9. И «Адмирал» дома пропускает значительно реже, чем в гостях. Всё складывается.

Ставка: «Металлург» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.17.