«Ювентус» — «Милан». Не тягомотина, а Тьяго Мотта!

На этой неделе в чемпионате Италии провели пару матчей 19-го тура, хотя на прошлых выходных отгремел 20-й тур. В условиях плотного календаря это становится нормой, без переноса отдельных встреч не обойтись. Впрочем, теперь возвращаемся к привычному ритму. В субботу, 18 января, на стадионе «Альянц» в Турине состоится соглавный матч 21-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Милан». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Ювентус» — «Милан» 18 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах, несмотря на видимое равенство соперников, отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа «Милана» оценивается коэффициентом 3.70 — лишь 27% вероятности. На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 3.20.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча 21-го тура чемпионата Италии не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятным представляется равный счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Милан» (18.01.2025)

Сколько нужно, столько и можно! «Ювентус» под руководством Тьяго Мотты в нынешнем сезоне, правда, зачастил с ничейными результатами. Однако это отнюдь не тягомотина. Например, тот же последний матч с яркой «Аталантой» (1:1) получился вполне себе интересным. Другое дело, что до медалей таким образом дотянуться сложно.

В семи последних встречах в разных турнирах «старая синьора» четыре раза сыграла вничью. А в 20 турах итальянской Серии А у неё аж 13 мирных исходов. Перед 21-м туром располагается в еврокубковой зоне. До Лиги чемпионов — не более двух очков. Но конкуренция здесь, конечно, высокая.

Зато у туринцев на внутренней арене до сих пор нет ни одного поражения. У единственных в чемпионате Италии! И в этом тренерский штаб, конечно, хорош. И это можно использовать против того же «Милана», который, в свою очередь, не такой стабильный. С приходом Сержиу Консейсау клуб приободрился, но всех проблем это не решило.

«Россонери» выиграли Суперкубок Италии, в финале одолев грозный «Интер», но далее в Серии А последовала ничья с «Кальяри» (1:1), который без Клаудио Раньери борется за выживание. И это на своём-то поле. Да и на выезде с «Комо» (2:1) Сеска Фабрегаса, который звёзд с неба явно не хватает, пришлось помучиться. До 71-й минуты гости уступали в счёте.

Короче, «Милан» точно не выглядит мальчиком для битья, но и в победители его записывать преждевременно не стоит. Скорее всего, можно рискнуть и снова проверить ничейный исход. В этом сезоне команды встречались дважды: один раз победителя выявить не смогли, а второй – миланцам пришлось отыгрываться. «Ювентус» же вряд ли расстроится, если сумеет не проиграть сильному сопернику.

Альтернативный или дополнительный вариант — «обе забьют». Во-первых, такая ставка заходила в 8 из 10 последних матчей с участием «Ювентуса». Во-вторых, в прошлой очной встрече «Ювентуса» и «Милана» в Суперкубке Италии забили обе стороны. В-третьих, не исключено, что Тьяго Мотта захочет взять реванш у Сержиу Консейсау. Это может раскрыть игру. В итоге счёт 1:1 выглядит логично.

Ставка: ничья за 3.20.