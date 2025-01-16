«Айнтрахт» — «Боруссия» Д. Такая сладкая месть

Дома «орлы» ни разу не обыграли чёрно-жёлтых с 2016 года, а пора бы.

17 января состоится матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Франкфурт-Арена» во Франкфурте «Айнтрахт» примет дортмундскую «Боруссию». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд 17 января

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Айнтрахта» предлагается с коэффициентом 2.18, что составляет около 44% вероятности. Победа дортмундской «Боруссии» оценивается коэффициентом 3.20 — приблизительно 30%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет около 26%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.

Прогноз на матч чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Боруссия» Д (17.01.2025)

«Айнтрахт» расположился на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги, дортмундская «Боруссия» — на девятом. Обычно всё наоборот: чёрно-жёлтые рассчитывают как минимум на медали и зону Лиги чемпионов, а «орлы» держатся в середняках и время от времени доставляют проблемы лидерам. Причин изменений расклада несколько.

У «Боруссии» спад после расставания с Эдином Терзичем. А прогресс клуба из Франкфурта напрямую связан с фигурой Дино Топпмёллера, ранее работавшего помощником Юлиана Нагельсмана в «Лейпциге» и «Баварии». Прошлый сезон у 44-летнего специалиста в «Айнтрахте» ушёл на подготовку благоприятной почвы и посева идей. В текущем начался сбор урожая.

«Орлы» проиграли всего-навсего 4 из 17 матчей Бундеслиги. Трижды уступили на выезде, а на своём поле потерпели до боли обидное поражение от бо́льшую часть встречи игравшего в меньшинстве «Майнца» (1:3). В тот день удача оказалась на стороне соперника. Что душой кривить — это был скорее несчастный случай, нежели закономерность.

В первом круге дортмундская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» со счётом 2:0. Поддержка родных трибун поможет «орлам» взять реванш. С 2021 года они ни разу не обыгрывали чёрно-жёлтых, а дома не побеждали вообще с 2016-го. Что ж, в такой форме есть все шансы прервать серию. Настал час расплаты.

Дортмундцы очень плохо выступают на выезде: одна победа и две ничьих при пяти поражениях. В предыдущем туре чемпионата Германии подопечные Нури Шахина в гостях уступили располагающемуся в зоне вылета «Хольштайну» (2:4). Это уже ни в какие ворота (кроме, увы, дортмундских) не лезет, а предпосылок для улучшения ситуации по-прежнему не видать.

У чёрно-жёлтых постоянно случаются провалы в обороне. Несмотря на старания Грегора Кобеля, в восьми выездных матчах Бундеслиги дормундцы пропустили 18 мячей, забили только 10. А не взять ли П1 + ТБ 2.5 мяча? Можно проверить и просто лобовую победу хозяев, коэффициент тоже приличный — 2.18. Однако с верхом по голам поинтереснее.

У «Айнтрахта» результативность замечательная (40 голов в 17 встречах). Разрывает лигу Омар Мармуш. Он возглавляет список лучших игроков лиги по системе «гол+пас»: забил 15 мячей и отдал семь результативных передач. Во встрече 6-го тура Бундеслиги с «Баварией» (3:3) Мармуш оформил дубль и отдал голевой пас. Просто зверь! Дортмундцы, берегитесь.

Ставка: победа «Айнтрахта» и тотал больше 2.5 мяча за 2.85.