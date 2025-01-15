Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: 50 на 50 или всё же нет?

В ночь с 18 на 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир UFC 311. В соглавном событии вечера претендент Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.

Букмекеры уверенно ведут фаворитом россиянина. На победу Нурмагомедова дают коэффициент 1.24. Шансы Двалишвили оценили котировкой 4.40, а на ничью можно сделать ставку за 64.00. Казалось бы, всё очевидно. Но эксперты так не считают. Мнения разошлись!

За Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд считает фаворитом Нурмагомедова.

«Умар может перебить Мераба в стойке, Мераб же будет пытаться переводить. Но Умар может контратаковать и уложить его на спину. Он во всём лучше Мераба, я уверен. На первый взгляд вам кажется, что это трудный бой для Умара. Однако при более детальном рассмотрении вы поймёте, что он перебьёт Мераба. Двалишвили будет расстроен и начнёт бросаться в ноги, Умар контратакует и будет доминировать», — отметил Рокхолд.

Шестикратный чемпион мира по боевому самбо, боец ММА Кирилл Сидельников тоже уверен в победе россиянина.

«Не знаю, за счёт чего Мераб может выиграть у Умара. Борьбой? Нет, в бою против О'Мэлли он ничего сверхъестественного в этом плане не показал. Мы все прекрасно понимаем, что слабая сторона Шона — как раз борьба. И более или менее хороший борец должен был это использовать. Мераб это и сделал. Но мы все знаем, что такое школа Абдулманапа Нурмагомедова и на что способны бойцы с этой фамилией», — заявил Сидельников.

На стороне россиянина и боец Bellator Александр Шаблий.

«Я ставлю больше на Умара, потому что именно как атлет он, мне кажется, более целостный, чем Мераб. Ну, раз переведёт он Умара, два раза переведёт Умара, но он не сможет оставить его в партере и контролировать. Конечно, лаки-панч никто не отменял… Но обычно тейкдауны бывают в первом-втором раунде, когда ты ещё сухой, получается на скорости это сделать, пока не привык к сопернику. Когда к тебе уже привыкает соперник, понимает, как ты сделаешь тейкдаун, понимает в вольной борьбе, в защите — а у Умара есть понимание, как защищаться, — я думаю, он потом уже не даст себя перевести. А в стойке он на голову выше — и в боксе, и в ударах ногами, и в клинче, и локти — во всех аспектах», — подчеркнул Шаблий.

Ислам Махачев, который будет драться в главном бою UFC 311, также верит в Умара Нурмагомедова.

«Умар лучше Мераба во всех аспектах. Мераб хороший боец, высокого уровня, но Умар голоден до побед. Ему нужно только остановить борьбу Мераба. И я вижу, как он это делает. А в стойке Умар гораздо лучше Мераба, поэтому я вижу его победу», — сказал Махачев.

За Двалишвили

Впрочем, в грузинского бойца тоже верят многие эксперты. Например, Джамал Хилл. Хотя он и признал, что не может оценивать шансы в этом поединке объективно.

«Я предвзят. Что касается этого боя, не могу быть объективен. Всегда ставлю на Мераба. Без сомнений, мой прогноз — победа Мераба», — заявил Хилл.

А вот бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигереду объяснил, почему считает фаворитом Двалишвили.

«У Мераба не самый выдающийся удар, но Двалишвили умеет утомлять и потрясать соперников, после чего переводит их в партер. Однако и Умар знает, как действовать внизу, так что есть риск и для Мераба. Но после пяти раундов я вижу, как поднимают руку Двалишвили», — отметил Фигейреду.

Тренер Сергей Торосян даёт чуть больше шансов на победу Двалишвили.

«В пятираундовом бою, учитывая функционал и борьбу Мераба, он фаворит, где-то 55 на 45 шансы. Победу Умара я вижу, только если он сможет контрить борьбу и навязать свою ударную технику, именно тычковые удары, удары в корпус, сбивать ему дыхание, чтобы он уставал. Но если Мераб навяжет свою борьбу, то Умар сам устанет.

Умар обязательно станет чемпионом UFC, но несколько позже. Ещё наберётся опыта, ещё возмужает, проведёт пятираундовые бои и обязательно станет, это неизбежно. Но не сейчас», — подчеркнул Торосян.