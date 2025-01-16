«Авангард» — ЦСКА. Омск армейцам не по зубам

17 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» примет ЦСКА. Встреча пройдёт на «G-Drive Арене» в Омске. Первое вбрасывание запланировано на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Авангард» — ЦСКА 17 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.55, что составляет приблизительно 38% вероятности. Победа «Авангарда» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.65 (около 36% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.60 (примерно 26%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Авангард» — ЦСКА получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.22, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.66. Если каждая команда забьёт больше 1.5 гола, сыграет коэффициент 1.75. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.70.

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» Омск — ЦСКА Москва (17.01.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 января 2025, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Результаты «Авангарда» на последнем отрезке чудо как хороши: проиграны только 3 из 13 предыдущих матчей, при этом восемь побед состоялись в основное время. Всплеск совпал с назначением канадского специалиста Ги Буше, занявшего тренерский мостик в начале декабря. Турнирное положение выправилось, появился позитив.

После предыдущей встречи с также пребывающим на подъёме «Куньлунем» (3:2) Ги Буше заявил, что команда только начинает выглядеть так, как он хочет. Мало канадцу пяти побед подряд и подъёма на шестую строчку в Восточной конференции. Он намеревается выиграть Кубок Гагарина. Проговаривать вслух высочайшие цели — верный путь к уважению.

Ги Буше прекрасно встроил недавно приобретённых хоккеистов. Особенно классно влился ранее выступавший как раз за ЦСКА Константин Окулов: набрал очки в четырёх последних матчах, выделялся и был активен. Сможет ли он огорчить свою бывшую команду? Вполне возможно.

ЦСКА выдал 11-матчевую беспроигрышную серию перед перерывом. Но новый год начал не с той ноги: четыре поражения подряд с общим счётом 4:15. Безусловно, соперники были сильные, да и армейцы выступали в гостях. Однако впереди ещё одна сложная выездная серия. Болельщикам не помешало бы запастись валидолом.

Победа в дерби над «Спартаком» (4:2) накануне — как глоток воздуха для подопечных Ильи Воробьёва. Она наверняка прибавит уверенности, но вряд позволит ли в корне изменить ситуацию. Красно-синие совершенно неубедительно выступают на выезде: выиграли только 7 из 23 матчей в гостях в основное время. Бо́льшую часть очков набрали с аутсайдерами. «Авангард» сейчас к таковым никак не отнесёшь.

Предлагаем заключить пари на итоговую победу омичей. При Ги Буше улучшилась нацеленность на результат и дисциплина. Стало больше агрессии и меньше брака. Значительно солиднее смотрятся нижние звенья. Строго говоря, «ястребы» на подъёме. У ЦСКА же сильно хромает гостевой фактор. Проседают настрой и результативность. Армейцы много пропускают. А ответить-то и нечем.

Ставка: победа «Авангарда» с учётом ОТ и буллитов за 1.93.