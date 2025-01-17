«Аталанта» — «Наполи». Конте избавится от конкурента

На этой неделе в чемпионате Италии провели пару матчей 19-го тура, хотя на прошлых выходных отгремел 20-й тур. В условиях плотного календаря это становится нормой, без переноса отдельных встреч не обойтись. Впрочем, теперь возвращаемся к привычному ритму. В субботу, 18 января, на стадионе «Джевисс» в Бергамо состоится соглавный матч 21-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Наполи». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Аталанта» — «Наполи» 18 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах, несмотря на видимое равенство соперников, отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.28, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа «Наполи» оценивается коэффициентом 3.40. На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 3.30.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча 21-го тура чемпионата Италии не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятным представляется равный счёт 1:1 (вероятность почти 17%).

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Наполи» (18.01.2025)

«Аталанта» с прошлого года сидит без побед. Последняя датируется 22 декабря, так что скоро может быть ровно месяц. С тех пор команда успела провести четыре встречи, забила всего два мяча, трижды сыграла вничью и вылетела из розыгрыша Суперкубка Италии. В общем, гордиться нечем, особенно на фоне прошлых месяцев, когда удавалось регулярно побеждать.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини перед 21-м туром располагались на третьем месте в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 43 очка. У идущего вторым «Интера» столько же, но он провёл меньше игр. Лидирует «Наполи» с 47 очками в 20 играх. Плотность высока, конкуренция серьёзная. Так что предстоящий матч обещает получиться напряжённым.

И у «Наполи» здесь, конечно, будет шансов побольше, потому как состояние получше. После неудачного отрезка, когда случились поражения от «Лацио» вместе с вылетом из Кубка Италии, команда Антонио Конте встала, отряхнулась и выдала серию из пяти побед. В трёх последних матчах удалось выиграть всухую и укрепить статус самого надёжного клуба лиги.

Оборона неаполитанцев действительно вызывает уважение. За 20 матчей в чемпионате Италии они пропустили всего 12 мячей. Зато забивают не так часто, как, например, «Интер» или та же «Аталанта» — 32 мяча против 46 и 44 соответственно. Однако, как показывает практика, без большого количества голов тоже можно спокойно обходиться.

Важно заметить, что у «Аталанты» в последнее время заметно ухудшилась реализация. Как я уже сказал, за четыре игры в разных турнирах она забила всего два мяча. И если проиграть «Интеру» (0:2) всухую не так страшно, то скромному «Удинезе» (0:0) надо было забивать. Да и с «Ювентусом» (1:1) и «Лацио» (1:1) можно было играть смелее.

На таком фоне букмекеры совершенно логично не ждут результативный футбол в предстоящем матче. Однако непонятно, почему они отдают предпочтение хозяевам, то есть «Аталанте». На мой взгляд, «Наполи» способен продлить свою серию побед. А в качестве ставки перспективно выглядит Ф2(0). Альтернатива — Х2 через ТМ 3.5 мяча. Счёт может быть 1:0 в пользу гостей или 0:0.

Почему ещё не стоит ждать много голов? Потому что «Наполи» расстаётся с одним из своих лидеров. Хвича Кварацхелия должен отправиться во французский «ПСЖ». Судя по информации в СМИ, он уже попрощался с Неаполем. В матчах с сильными соперниками в атаке требуются неординарные действия, а без креативного нападающего это осуществить будет ещё труднее.

Ставка: «Наполи» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.