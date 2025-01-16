Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Брентфорд — Ливерпуль, прогноз на матч АПЛ 17 января 2025 года, где смотреть трансляцию онлайн бесплатно, во сколько начало

«Брентфорд» — «Ливерпуль». Задачка для чемпиона
Михаил Коробов
«Брентфорд» — «Ливерпуль», прогноз на матч АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
«Пчёлы» дома очень хороши. Отличный тест на готовность к титулу.

17 января состоится матч 22-го тура чемпионата Англии, в котором «Брентфорд» примет «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Брентфорд» — «Ливерпуль» 17 января 2025 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.54, что составляет около 63% вероятности. Победа «Брентфорда» оценивается коэффициентом 5.40 — в районе 18%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20, это около 19%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Брентфорд» — «Ливерпуль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Брентфорд» — «Ливерпуль» (17.01.2025)

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
18 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не шутите с «Брентфордом». Лучше него в чемпионате Англии на своём поле выступает только один клуб. Угадать несложно — это «Ливерпуль». В предыдущем туре «пчёлы» сыграли вничью с «Манчестер Сити» (2:2). Счёт обманчив. «Горожане» еле унесли ноги из Лондона.

Оценили шансы россиянина
Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: 50 на 50 или всё же нет?
Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: 50 на 50 или всё же нет?

Соперники создали много моментов. Забить ещё могли и те, и другие. Однако по остроте и количеству моментов подопечные Томаса Франка «горожан» превзошли. Концовка полностью осталась за «пчёлами». Они отыгрались с 0:2 и чуть не забили третий. Натан Аке вынес мяч с ленточки. Голкипер был уже отыгран.

«Брентфорд» крайне опасен на контратаках. Томас Франк умело использует свободное пространство. А поддержка родных болельщиков усиливает эффект. Чаще на своём стадионе не забивает ни одна команда АПЛ. Мощно! Было бы ещё лучше, не пропускай «пчёлы» так часто (в среднем 1,7 гола за игру). Защитники не успевают закрывать зоны, нередко проигрывают верховую борьбу, совершают простые ошибки.

«Ливерпуль» такими подарками пользоваться любит. Напоминанием об этом служит встреча 17-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (6:3) в Лондоне. В последних двух турах первенства мерсисайдцы сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и «Ноттингем Форест» (1:1). Однако на турнирном раскладе потеря очков никак не отразилась. Отрыв от конкурентов по-прежнему внушительный, ведь те тоже допускают осечки.

Арне Слот остался доволен качеством игры с «Ноттингем Форест». Он отметил, что за 98 минут его подопечные позволили сопернику провести всего лишь одну контратаку. Вот только она и завершилась взятием ворот Алисона Бекера. А ведь «пчёлы» забивают на своём поле почти в три раза чаще, чем «лесники».

Главные события в мире ставок за неделю
Трафик сайтов легальных букмекеров вырос на 20%. Почему это не так важно
Трафик сайтов легальных букмекеров вырос на 20%. Почему это не так важно

Впрочем, чего кривить душой, мерсисайдцам есть чем ответить. В среднем за матч в АПЛ они забивают 2,4 гола — чаще всех. Невероятен Мохамед Салах. Египтянин возглавляет список бомбардиров и лучших игроков лиги по системе «гол+пас»: в 20 играх забил 18 мячей и отдал 13 голевых передач. Маэстро!

Предлагаем заключить пари на ТБ 3.5 мяча. «Ливерпуль» — фаворит, но списывать со счётов «пчёл» в Лондоне ни в коем случае нельзя. Как минимум они способны зацепиться за ничью. А как максимум — могут на воодушевлении от поддержки родных трибун одержать победу. Авторитетов для «Брентфорда» не существует. По крайней мере, на своём поле точно.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.90.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android