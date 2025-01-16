«Брентфорд» — «Ливерпуль». Задачка для чемпиона

17 января состоится матч 22-го тура чемпионата Англии, в котором «Брентфорд» примет «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Брентфорд» — «Ливерпуль» 17 января 2025 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.54, что составляет около 63% вероятности. Победа «Брентфорда» оценивается коэффициентом 5.40 — в районе 18%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20, это около 19%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Брентфорд» — «Ливерпуль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Брентфорд» — «Ливерпуль» (17.01.2025)

Не шутите с «Брентфордом». Лучше него в чемпионате Англии на своём поле выступает только один клуб. Угадать несложно — это «Ливерпуль». В предыдущем туре «пчёлы» сыграли вничью с «Манчестер Сити» (2:2). Счёт обманчив. «Горожане» еле унесли ноги из Лондона.

Соперники создали много моментов. Забить ещё могли и те, и другие. Однако по остроте и количеству моментов подопечные Томаса Франка «горожан» превзошли. Концовка полностью осталась за «пчёлами». Они отыгрались с 0:2 и чуть не забили третий. Натан Аке вынес мяч с ленточки. Голкипер был уже отыгран.

«Брентфорд» крайне опасен на контратаках. Томас Франк умело использует свободное пространство. А поддержка родных болельщиков усиливает эффект. Чаще на своём стадионе не забивает ни одна команда АПЛ. Мощно! Было бы ещё лучше, не пропускай «пчёлы» так часто (в среднем 1,7 гола за игру). Защитники не успевают закрывать зоны, нередко проигрывают верховую борьбу, совершают простые ошибки.

«Ливерпуль» такими подарками пользоваться любит. Напоминанием об этом служит встреча 17-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (6:3) в Лондоне. В последних двух турах первенства мерсисайдцы сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и «Ноттингем Форест» (1:1). Однако на турнирном раскладе потеря очков никак не отразилась. Отрыв от конкурентов по-прежнему внушительный, ведь те тоже допускают осечки.

Арне Слот остался доволен качеством игры с «Ноттингем Форест». Он отметил, что за 98 минут его подопечные позволили сопернику провести всего лишь одну контратаку. Вот только она и завершилась взятием ворот Алисона Бекера. А ведь «пчёлы» забивают на своём поле почти в три раза чаще, чем «лесники».

Впрочем, чего кривить душой, мерсисайдцам есть чем ответить. В среднем за матч в АПЛ они забивают 2,4 гола — чаще всех. Невероятен Мохамед Салах. Египтянин возглавляет список бомбардиров и лучших игроков лиги по системе «гол+пас»: в 20 играх забил 18 мячей и отдал 13 голевых передач. Маэстро!

Предлагаем заключить пари на ТБ 3.5 мяча. «Ливерпуль» — фаворит, но списывать со счётов «пчёл» в Лондоне ни в коем случае нельзя. Как минимум они способны зацепиться за ничью. А как максимум — могут на воодушевлении от поддержки родных трибун одержать победу. Авторитетов для «Брентфорда» не существует. По крайней мере, на своём поле точно.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.90.