Экспресс на пятницу: «Ливерпулю» надоело

Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на матчи с участием «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии», которые будут сыграны сегодня, 17 января.

Прогноз на матч «Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд

«Айнтрахт» расположился на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги, дортмундская «Боруссия» — на девятом. Обычно всё наоборот. У «Боруссии» спад после расставания с Эдином Терзичем. А прогресс клуба из Франкфурта напрямую связан с фигурой Дино Топпмёллера, ранее работавшего помощником Юлиана Нагельсмана в «Лейпциге» и «Баварии».

«Орлы» проиграли всего-навсего 4 из 17 матчей Бундеслиги. Трижды уступили на выезде. А вот дома запредельно эффективны. Дортмундцы очень плохо выступают на выезде: одна победа и две ничьих при пяти поражениях. В предыдущем туре чемпионата Германии подопечные Нури Шахина в гостях уступили располагающемуся в зоне вылета «Хольштайну» (2:4). Это уже ни в какие ворота (кроме, увы, дортмундских) не лезет, а предпосылок для улучшения ситуации по-прежнему не видать.

У чёрно-жёлтых постоянно случаются провалы в обороне. Несмотря на старания Грегора Кобеля, в восьми выездных матчах Бундеслиги дортмундцы пропустили 18 мячей, забили только 10. А не взять ли П1 + ТБ 2.5 мяча? Можно проверить и просто лобовую победу хозяев, коэффициент тоже приличный — 2.18. Однако с верхом по голам поинтереснее.

Прогноз на матч «Брентфорд» — «Ливерпуль»

Не шутите с «Брентфордом». Лучше него в чемпионате Англии на своём поле выступает только один клуб — «Ливерпуль». В предыдущем туре «пчёлы» сыграли вничью с «Манчестер Сити» (2:2). «Горожане» еле унесли ноги из Лондона. «Брентфорд» крайне опасен на контратаках. Томас Франк умело использует свободное пространство. Чаще на своём стадионе не забивает ни одна команда АПЛ. Было бы ещё лучше, не пропускай «пчёлы» так часто (в среднем 1,7 гола за игру).

В последних двух турах первенства мерсисайдцы сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и «Ноттингем Форест» (1:1). Однако на турнирном раскладе потеря очков никак не отразилась. Отрыв от конкурентов по-прежнему внушительный, ведь те тоже допускают осечки. Но с ничьими надо бы заканчивать: впереди сложный отрезок сезона и возвращение Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» стал чаще пропускать, зато по-прежнему забивает с отрывом больше всех в АПЛ. Предлагаем заключить пари на тотал больше 3.5 мяча. «Ливерпуль» — фаворит, но списывать со счётов «пчёл» в Лондоне ни в коем случае нельзя. Как минимум они способны зацепиться за ничью. Поэтому лезть в результат не рискнём. Лучше просто насладимся красивым футболом.

Экспресс на матчи 17 января

Ставка 1: победа «Айнтрахта» в матче с дортмундской «Боруссией» и тотал больше 2.5 мяча за 2.85.

Ставка 2: тотал больше 3.5 гола в матче «Брентфорд» — «Ливерпуль» за 1.95.

Общий коэффициент: 2.85 х 1.95 = 5.56.