«Хетафе» — «Барселона». Вот это другой разговор

Первый месяц 2025 года перевалил за экватор, европейские футбольные клубы вернулись к прежнему ритму. А он — сумасшедший. На неделе прошли встречи Кубка Испании, на выходных болельщиков порадует испанская Примера. В субботу, 18 января, на стадионе «Колисеум» в Хетафе состоится матч 20-го тура чемпионата Испании «Хетафе» — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Ла Лиги «Хетафе» — «Барселона» 18 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.49, что приблизительно равно 67% вероятности. Победа «Хетафе» оценивается коэффициентом 7.50 (менее 15% вероятности). Ничья более вероятна, но коэффициент на неё тоже достаточно высокий — 4.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в предстоящем матче Ла Лиги. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.81. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятным при этом представляется счёт 2:0 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Испании «Хетафе» — «Барселона» (18.01.2025)

«Барселону» ждёт очередная проверка. Да, «Хетафе» в этом сезоне скорее борется за выживание, нежели пытается попасть в еврокубки. Перед 20-м туром у команды 19 очков в чемпионате Испании и лишь трёхочковый отрыв от зоны вылета. До топ-10 не хватает шести очков.

Однако для аутсайдера у клуба не так много поражений — восемь. Даже у идущих выше «Лас-Пальмаса» и «Сельты» на одно больше. Здесь та ситуация, когда очень сильно не хватает побед. За 19 туров удалось одержать всего лишь четыре. Столько же у идущих в зоне вылета «Эспаньола» и «Вальядолида».

Впрочем, «Барселоне» всё равно не стоит ждать лёгкой прогулки. «Хетафе» в 2025 году пока что радует. Миновал сразу две стадии Кубка Испании, пробившись в четвертьфинал, а также добыл три очка в испанской Примере, обыграв на выезде «Лас-Пальмас» (2:1). Кроме того, сейчас сыграет дома, а это дополнительная мотивация.

Несмотря на всё это, «Барселона» должна справиться. За семь последних туров в чемпионате Испании она праздновала победу всего лишь один раз. Но 2025 год начался очень хорошо. Команда Ханс-Дитера Флика успела провести четыре встречи — по две в Кубке и Суперкубке Испании. Выиграла в каждом случае и даже подняла над головой трофей.

В финале Суперкубка Испании каталонцы разгромили мадридский «Реал» со счётом 5:2, хотя с 56-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления вратаря. Да, кстати, я уже говорил про результативность? На данном отрезке было забито 16 мячей. Нечто похожее мы видели в начале сезоне, когда команда выбилась в лидеры Ла Лиги.

Судя по всему, «Барселона» пережила кризис, раз до кучи накануне разгромила ещё и «Бетис» (5:1) в 1/8 финала Кубка Испании. А ведь «огурцы» с Мануэлем Пеллегрини традиционно считаются неуступчивым соперником, забить им пять мячей — дорогого стоит. И это при том условии, что лучший бомбардир команды Роберт Левандовски получил отдых в этот день!

В общем, шансов у «Хетафе» развить свой успех очень мало. В то время как «Барселона», напротив, должна спокойно справиться. С учётом того, что хозяева мало забивают, гости могут ограничиться двумя-тремя мячами, бо́льшая часть из которых будет забита ближе к началу встречи. Также можно ждать гол от Левандовского, а общий счёт может быть в районе 2:0. Этого хватит.

Ставка 1: победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.76.

Ставка 2: Левандовски забьёт за 2.10.