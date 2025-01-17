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Бавария — Вольфсбург, прогноз на матч Бундеслиги 18 января 2025, прямая трансляция, смотреть онлайн, ставки футбол, результат

«Бавария» — «Вольфсбург». Кое-что интересное для Гарри Кейна
Алексей Анисимов
«Бавария» — «Вольфсбург»: прогноз на матч
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Прошлого соперника мюнхенцы обыграли со счётом 5:0.

Богатым европейским чемпионатам никуда не деться от плотного календаря, команды играют очень часто. В немецкой Бундеслиге на неделе отгремели встречи 17-го тура, а уже на этих выходных состоятся встречи 18-го тура. В субботу, 18 декабря, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится матч «Бавария» — «Вольфсбург». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча Бундеслиги «Бавария» — «Вольфсбург» 18 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают хозяев неоспоримыми фаворитами предстоящего матча. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.19, что даже приблизительно переваливает за 80% вероятности. Победа «Вольфсбурга» оценивается коэффициентом 15.00 — лишь 6% вероятности. На ничью можно поставить за 8.40, коэффициент тоже высокий.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Мюнхене. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.28. Однако если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятным представляется счёт 3:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Вольфсбург» (18.01.2025)

Германия — Бундеслига . 18-й тур
18 января 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Вольфсбург
Вольфсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это выглядело мощно. Мюнхенская «Бавария» на неделе камня на камне не оставила от «Хоффенхайма». В матче 17-го тура принимала одного из аутсайдеров Бундеслиги и одержала победу со счётом 5:0. Дублем отметился Лерой Зане, а у Гарри Кейна в активе гол с пенальти и результативная передача. При этом игровой перевес был очень внушительным.

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Главный конкурент по чемпионской гонке — леверкузенский «Байер» — тоже выиграл свой матч. Жаль, но хотя бы удалось сохранить за собой первую строчку и прежнюю фору. Перед 18-м туром баварская команда занимает первое место в турнирной таблице, оторвавшись от ближайшего преследователя на четыре очка. Ситуация рабочая.

Важно отметить, что Венсан Компани располагает очень хорошим составом. Например, в прошлом матче в старте вышли Гарри Кейн, Лерой Зане, Кингсли Коман, Томас Мюллер, а усилил игру по ходу дела главный тренер Сержем Гнабри, Леоном Горецкой и Джамалом Мусиалой. Не станет удивлением, если теперь произойдёт наоборот.

«Вольфсбург» сезон начал неудачно, но потом набрал обороты и приблизился к еврокубковой зоне. Из восьми прошлых туров чемпионата Германии он выиграл в шести. При этом в последнем одолел мёнхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 5:1. То есть «Баварии» недооценивать соперника точно нельзя, даже на домашнем стадионе. Реализовывать шансы умеет.

Вообще, матчи с участием «Вольфсбурга» часто получаются весёлыми. В шести из восьми предыдущих превышался тотал больше 3.5 мяча. С учётом бодрого состояния обеих сторон в сумме с не самой надёжной обороной, имеет смысл ждать забитые мячи и теперь. Только хозяева, конечно, фавориты. Скорее всего, выиграют, но должны как минимум не уступить.

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Даже если отбросить разницу в классе исполнителей, места в таблице и амбиции и посмотреть на историю противостояний команд, то здесь серьёзное преимущество «Баварии». Из 14 последних встреч с «Вольфсбургом» она выиграла 13 при одной ничьей. Однако «Вольфсбург» регулярно даёт бой. Скорее всего, даст и сейчас. Счёт 2:1 или 3:1 в пользу хозяев выглядит логично.

Ставка: обе забьют и «Бавария» не проиграет за 1.95.

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