«Арсенал» — «Астон Вилла». АПЛ не останется без чемпионской гонки

«Канониры» в последнее время допускали осечки, но на своём поле они особенно хороши.

18 января состоится матч 22-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» примет «Астон Виллу». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск. Главный судья — Крис Кавана.

Коэффициенты на матч АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла» 18 января 2025 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.50, что составляет около 65% вероятности. Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 6.60 — в районе 14%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60, что составляет около 21%.

В то же время аналитики считают, что матч «Арсенал» — «Астон Вилла» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Астон Вилла» (18.01.2025)

«Арсенал» забуксовал: сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1) в АПЛ, уступил «Ньюкаслу» (0:2) в Кубке лиги и игравшему целый час в меньшинстве «Манчестер Юнайтед» 1:1 (3:5 пен.) в Кубке Англии. Прервали безвыигрышную серию «канониры» на днях, эффектно победив в дерби Северного Лондона «Тоттенхэм» (2:1).

В результате сократили отставание от «Ливерпуля» до четырёх очков. Многовато с учётом того, что у лидера есть игра в запасе. Но кто, если не «Арсенал», навяжет мерсисайдцам борьбу за золотые медали АПЛ? «Ноттингем Форест» и «Ньюкасла» вряд ли хватит на длинную дистанцию, а «Челси» и «Манчестер Сити» слишком сильно отстали. Вся надежда на лондонцев.

Беспроигрышная серия подопечных Микеля Артеты в АПЛ насчитывает 11 матчей. Только в четырёх из них доминирующий стиль испанского специалиста принёс мирный исход. И то не потому, что «канониры» сыграли плохо. Где-то подвела реализация и не хватило везения, а где-то соперники оборонялись низким блоком.

У «Астон Виллы» запас прочности обороны есть, и весьма неплохой. Однако Унаи Эмери приходится выборочно определять, где он больше пригодится. Ресурсов не так много, чтобы преуспевать во всех турнирах. Бывший тренер московского «Спартака» вынужден делать акцент на чём-то одном. А остальное — на сдачу.

Унаи Эмери выбрал в качестве приоритета Лигу чемпионов. Кто бы сомневался. Бирмингемцы заготовили отличную почву для выхода сразу в 1/8 финала, победив «Баварию» (1:0), «Болонью» (2:0) и «РБ Лейпциг» (3:2). Всё туда, в главный международный клубный турнир.

Из топ-6 АПЛ «львы» проиграли всем, кроме «Манчестер Сити» (2:1). Победили «горожан» на своём поле. В гостях бирмингемцы в чемпионате Англии выступают слабо: четыре победы и одна ничья при пяти поражениях. При этом в первом круге дома они уступили «Арсеналу» со счётом 0:2.

Через три дня у «львов» запланирован сложный выезд в Монако. Вполне вероятно, Унаи Эмери применит ротацию с учётом Лиги чемпионов. Возьмём П1 с форой (-1). «Арсенал» лучше всех в АПЛ выступает дома: не проиграл ни одного из 10 матчей (три ничьих) забил 20 мячей, а пропустил только семь. Устрашающие показатели.



Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.80.