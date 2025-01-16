Богдан Гуськов — Билли Элекана: победа, но не над Уокером

В ночь с 18 на 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир UFC 311. В одном из боёв вечера в полутяжёлой весовой категории сразятся представитель Узбекистана Богдан Гуськов и американец Билли Элекана. Этот поединок начнётся ориентировочно в 6:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом Гуськова, на его победу дают коэффициент 1.30. Шансы Элеканы оценили в 3.66. Ничья крайне маловероятна и идёт за 66.00. На ТБ 1.5 раунда можно сделать ставку за 1.80, а обратный исход доступен за 1.95.

Бой между Гуськовым и Элеканой можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Не Уокер, но хоть что-то!

Богдан Гуськов на турнире UFC 311 должен был сразиться с Джонни Уокером, но за восемь дней до боя бразилец снялся из-за травмы. Тем не менее организация оперативно нашла ему замену в виде Билли Элеканы. Прямо скажем, соперник у Гуськова не из числа топовых, но как минимум подготовка к поединку не пройдёт даром, да и гонорар никто не отменял.

Богдан дебютировал в UFC в 2023 году с неудачи в бою с Волканом Оздемиром — проиграл удушающим. Но затем новичок освоился и два своих следующих поединка завершил нокаутами — пострадали Зак Пауга и Райан Спэнн. Эти победы позволили Гуськову забраться в топ-15 рейтинга, сейчас он идёт на 13-й позиции.

Богдан — агрессивный ударник, который любит завершать свои поединки нокаутами. К тому же представитель Узбекистана уже успел отметиться дерзкими высказываниями. Конечно, такой стиль не может не нравиться болельщикам. Кстати, Гуськов очень неплох и в борьбе, хотя сам он признавался, что грэпплинг не любит.

А что же Элекана? Для него этот бой станет дебютным в UFC. До этого он неплохо проявил себя в PFL. Крепкий ударник, который хорошо работает ногами. Навыки работы на земле тоже присутствуют, так что считать его «мешком для битья» точно не стоит. Правда, и соперники были достаточно слабыми. Гуськова пока нельзя назвать элитным бойцом, но оппонента такого уровня у Билли раньше не было.

Другое дело, что у Элеканы была ровно неделя для подготовки к бою. За такое время выйти на пик формы невозможно. Да, Гуськов готовился не к нему, а к Уокеру, но в плане физических кондиций у Богдана точно будет преимущество. Да и опыта у него больше.

У Билли крепкая челюсть и неплохие защитные навыки, но этого для результата в бою с Гуськовым будет мало. Вряд ли он сумеет устоять. Богдан наверняка сразу кинется в атаку, у него нет права на осечку. Удивимся, если этот бой не завершится досрочно. Если Элекана сумеет выстоять хотя бы раунд, это уже будет победой для него. Ну а в плане ставок рекомендуем пари на ТМ 1.5 раунда. Чтобы получить карьерное продвижение и более серьёзных оппонентов, Гуськов должен побеждать и делать это как можно быстрее и увереннее. А что может быть привлекательнее для зрителей, чем нокаут? Так что ждём быстрой развязки в этом поединке.

Ставка: ТМ 1.5 раунда за 1.95.