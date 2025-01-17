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Байер — Боруссия М, прогноз на матч Бундеслиги 18 января 2025, где смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, во сколько начало

«Байер» — «Боруссия» М. Ночной кошмар «Баварии»
Михаил Коробов
«Байер» — «Боруссия» М, прогноз на матч 18 января
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У подопечных Хаби Алонсо девять побед подряд. Действующий чемпион разошёлся.

18 января состоится матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «БайАрена» в Леверкузене «Байер» примет мёнхенгладбахскую «Боруссию». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Байер» — «Боруссия» Мёнхенгладбах 18 января

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Байера» предлагается с коэффициентом 1.29, что составляет около 75% вероятности. Победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 9.90 — приблизительно 10%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.70, что составляет около 15%.

В то же время аналитики считают, что матч «Байер» — «Боруссия» Мёнхенгладбах получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Прогноз на матч чемпионата Германии «Байер» — «Боруссия» М (18.01.2025)

Германия — Бундеслига . 18-й тур
18 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вот теперь узнаём действующего чемпиона Германии: выбил «Баварию» (1:0) из Кубка Германии, а в трёх предыдущих турах первенства разгромил «Фрайбург» (5:1), разобрался с дортмундской «Боруссией» (3:2) и крепким «Майнцем» (1:0). Если лидирующие мюнхенцы ещё не напряглись, то пора.

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«Фармацевты» сократили отставание от «Баварии» до четырёх очков. Победная серия во всех турнирах насчитывает девять матчей, а в Бундеслиге — семь. Лучший график в стране и море позитива в раздевалку. Спада не предвидится: травм нет, с рисунком игры полный порядок. Наоборот, ожидается прогресс.

Очень здорово прибавил на последнем отрезке Патрик Шик. До 9-го тура на его счету не было ни одного гола. А потом как попёрло! Нападающий принял участие в шести из семи последних матчей чемпионата Германии, в которых забил 11 мячей. Вместе с тем повысилась и конкуренция за место в основе. Действующий чемпион набирает всё более уверенный ход.
Мёнхенгладбахскую «Боруссию» ждёт очень сложное испытание в Леверкузене. Назначение Херардо Сеоане глобально не повлияло на конкурентоспособность чёрно-бело-зелёных. Они по-прежнему располагаются в нижней части турнирной таблицы, на 11-й строчке. И бо́льшую часть очков набирают с аутсайдерами.

С представителями топ-8 чемпионата Германии подопечные Сеоане набрали всего лишь два очка. И то в основном это заслуга Морица Николаса. В 16-м туре Бундеслиги только благодаря потрясающей игре голкипера мёнхенгладбахская «Боруссия» уступила мюнхенцам не разгромно, а 0:1. Он совершил целых девять сейвов.

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Впрочем, в следующем туре Мориц оказался уже бессилен. Шутка ли, постоянно играть на износ. Вратарь уже порядком «наелся». Чёрно-бело-зелёные уступили располагающемуся на седьмом месте в турнирной таблице «Вольфсбургу» со счётом 1:5. Скорее всего, не получится избежать разгрома и в Леверкузене. Возьмём П1 + ТБ 3.5 мяча.

Чаще «фармацевтов» в чемпионате Германии забивает только «Бавария». В среднем за матч у них 2,4 гола. У мёнхенгладбахской «Боруссии» тоже неплохо обстоят дела с результативностью — в среднем 1,5 мяча за встречу, но пропускают гладбахцы с той же частотой, несмотря на старания Морица Николаса.

Ставка: победа «Байера» и тотал больше 3.5 мяча за 2.30.

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