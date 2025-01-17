«Ланс» — «ПСЖ». Хвича Кварацхелия приедет на всё готовое

Новогодние праздники позади, пора бы уже вернуться в рабочий ритм. А так не хочется, ритм-то бешеный! В европейском футболе тоже времени на отдых практически нет. В субботу, 18 января, на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе состоится матч 18-го тура чемпионата Франции «Ланс» — «ПСЖ». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги 1 Франции «Ланс» — «ПСЖ» 18 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.79, что приблизительно равно 55% вероятности. Победа «Ланса» оценивается коэффициентом 4.50 (около 22% вероятности). Ничейный исход более вероятен, но коэффициент почти такой же — 4.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в предстоящем матче Лиги 1. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.57. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59. Наиболее вероятные счета — 1:1 и 2:1 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Франции «Ланс» — «ПСЖ» (18.01.2025)

Пока в СМИ бушуют разговоры о трансфере Хвичи Кварацхелии из «Наполи», а Матвей Сафонов остаётся на скамейке запасных даже во встрече Кубка Франции, «ПСЖ» на всех парусах мчится к очередному чемпионству во французской Лиге 1. Перед 18-м туром единолично возглавляет турнирную таблицу, оторвавшись от ближайшего преследователя на семь очков.

«Марсель» и «Монако» выглядят достаточно серьёзно, чтобы наказать парижский клуб за расслабленность. Однако, судя по всему, парижский клуб и не собирается расслабляться. Из 10 последних туров в чемпионате Франции он выиграл в восьми, забив суммарно 25 мячей на данном отрезке. И это без Килиана Мбаппе и других звёзд подобного калибра.

При этом недавно подопечные Луиса Энрике подняли над головой трофей, обыграв в матче за Суперкубок Франции «Монако» Александра Головина. Пожалуй, единственное, по чему есть вопросы, так это по выступлению в Лиге чемпионов. За два тура до конца общего этапа коллектив идёт на 25-й строчке, отстав от зоны плей-офф на одно очко. А конкуренция здесь большая.

Впрочем, надо быть последовательным и сейчас сосредоточиться на внутренней арене. Накануне случилась игра со скромнейшим «Эспали Сен-Марселем». Понятно, что тренерский штаб выставил не первый состав, так что лидеры к игре с «Лансом» должны быть готовы. Матвей Сафонов вряд ли появится в воротах, ведь Джанлуиджи Доннарумма давно вернулся в строй, даже играл в Суперкубке.

Сам по себе «Ланс» — достаточно опасный соперник. За недооценку может и наказать, если находится в хорошем состоянии. А состояние у него сейчас должно быть как минимум неплохое. За пять прошлых туров в чемпионате Франции добыл три победе при одной ничьей. Кроме того, на домашнем стадионе уже недавно давал отпор «ПСЖ». Добрался до серии пенальти в 1/32 финала Кубка Франции — 1:1, 3:4 пен.

Однако в целом история противостояний на стороне «ПСЖ». С апреля 2023 года соперники успели встретиться пять раз, и в четырёх из них победу в основное время праздновала столичная команда. Теперь «Ланс» может забить, учитывая не самую стабильную игру гостей в обороне на воротах. Тот же Доннарумма пропускает регулярно. Но на большее хозяевам рассчитывать будет трудно. Итоговый счёт может быть 2:1 в пользу гостей.

Ставка: «ПСЖ» выиграет за 1.79.