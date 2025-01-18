Экспресс с коэффициентом 13.84: «Арсенал» побеждает, Левандовски решает

А «Ювентус» снова играет вничью. На этот раз — с «Миланом».

А вот и выходные! Авторы «Чемпионата» собрали экспресс на 18 января из лучших встреч трёх лиг — АПЛ, Серии А и Примеры.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Астон Вилла»

Беспроигрышная серия подопечных Микеля Артеты в АПЛ насчитывает 11 матчей. У «Астон Виллы» запас прочности обороны имеется, и весьма неплохой. Однако Унаи Эмери приходится выборочно определять, где он больше пригодится. Ресурсов не так много. Унаи Эмери выбрал в качестве приоритета Лигу чемпионов. Там полный порядок. В АПЛ – похуже.

Из топ-6 АПЛ «львы» проиграли всем, кроме «Манчестер Сити» (2:1). Победили «горожан» на своём поле. В гостях бирмингемцы в чемпионате Англии выступают слабо: четыре победы и одна ничья против пяти поражений. При этом в первом круге дома они уступили «Арсеналу» со счётом 0:2.

Через три дня у «львов» запланирован сложный выезд в Монако. Вполне вероятно, Унаи Эмери применит ротацию с учётом Лиги чемпионов. Возьмём П1 с форой (-1). «Арсенал» лучше всех в АПЛ выступает дома: не проиграл ни одного из 10 матчей (три ничьих) забил 20 мячей, а пропустил только семь. Устрашающие показатели.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Милан»

В семи последних встречах в разных турнирах «старая синьора» четыре раза сыграла вничью. А в 20 турах итальянской Серии А у неё аж 13 мирных исходов. Зато у туринцев на внутренней арене до сих пор нет ни одного поражения. У единственных в чемпионате Италии! «Милан», конечно, не такой стабильный. С приходом Сержиу Консейсау клуб приободрился, но всех проблем это не решило.

«Россонери» выиграли Суперкубок Италии, в финале одолев грозный «Интер», но далее в Серии А последовала ничья с «Кальяри» (1:1). Да и на выезде с «Комо» (2:1) Сеска Фабрегаса, который звёзд с неба явно не хватает, пришлось помучиться. Короче, «Милан» точно не выглядит мальчиком для битья, но и в победители его записывать преждевременно не стоит. Скорее всего, можно рискнуть и снова проверить ничейный исход.

В этом сезоне команды встречались дважды: один раз победителя выявить не смогли, а второй – миланцам пришлось отыгрываться. «Ювентус» же вряд ли расстроится, если сумеет не уступить сильному сопернику. Альтернативный или дополнительный вариант — «обе забьют». Во-первых, такая ставка заходила в 8 из 10 последних матчей с участием «Ювентуса». Во-вторых, в прошлой очной встрече «Ювентуса» и «Милана» в Суперкубке Италии забили обе стороны.

Прогноз на матч «Хетафе» — «Барселона»

«Барселону» ждёт очередная проверка. Да, «Хетафе» в этом сезоне скорее борется за выживание, нежели пытается попасть в еврокубки. Однако для аутсайдера у клуба не так много поражений — восемь. «Хетафе» в 2025 году пока что радует. Миновал сразу две стадии Кубка Испании, пробившись в четвертьфинал, а также добыл три очка в испанской Примере, обыграв на выезде «Лас-Пальмас» (2:1). Кроме того, сейчас сыграет дома, а это дополнительная мотивация.

Несмотря на всё это, «Барселона» должна справиться. 2025 год начался очень хорошо. Команда Ханс-Дитера Флика успела провести четыре встречи, по две в Кубке Испании и Суперкубке Испании. Выиграла в каждом случае и даже подняла над головой трофей.

Судя по всему, «Барселона» пережила кризис, раз до кучи накануне разгромила ещё и «Бетис» (5:1) в 1/8 финала Кубка Испании. А ведь «Бетис» с Мануэлем Пеллегрини традиционно считается неуступчивым соперником, забить ему пять мячей — дорогого стоит. И это при условии, что лучший бомбардир команды Роберт Левандовски получил отдых в этот день!

В общем, шансов у «Хетафе» развить свой успех очень мало. В то время как «Барселона», напротив, должна спокойно справиться. С учётом того, что хозяева мало забивают, гости могут ограничиться двумя-тремя забитыми мячами, бо́льшая часть из которых будет забита ближе к началу встречи. Также можно ждать гол от Левандовского, а общий счёт может быть в районе 2:0. Этого хватит.

Экспресс на футбол 18 января

Ставка 1: победа «Арсенала» над «Астон Виллой» с форой (-1) за 1.85.

Ставка 2: ничья в матче «Милан» — «Ювентус» за 3.40.

Ставка 3: Роберт Левандовски забьёт «Хетафе» за 2.20.

Общий коэффициент = 1.85 х 3.40 х 2.20 = 13.84.