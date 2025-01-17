«Леганес» — «Атлетико» Мадрид. Пока-пока, «Реал» и «Барселона»

«Матрасники» выбились в лидеры и могут уйти в отрыв. Так и до титула недалеко!

18 января в матче 20-го тура испанской Примеры встретятся «Леганес» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе. Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск. Главный судья — Марио Мелеро Лопес.

Коэффициенты на матч Примеры «Леганес» — «Атлетико» 18 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 1.48, что составляет приблизительно 66% вероятности. Победа «Леганеса» оценивается коэффициентом 7.70 — в районе 12%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.50, что составляет около 22%.

В то же время аналитики считают, что матч «Леганес» — «Атлетико» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Леганес» — «Атлетико» Мадрид (18.01.2025)

В 17-м туре Примеры «Леганес» на выезде победил «Барселону» (1:0). Но сенсация ли это? Каталонцы перед зимней паузой выглядели совсем невнятно, даже спустились на третью строчку в турнирной таблице. Подопечные Борхи Хименеса тем временем мотивированы борьбой за выживание. Пожалуй, предпосылки к такому итогу имелись.

«Леганес» — обычный аутсайдер с посредственным составом и незамысловатой целью на сезон: сохранить прописку в элите. Команда только вернулась в Примеру, поэтому такой результат уже будет заметным достижением. Пока что подопечные Хименеса занимают 16-ю строчку. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Эспаньола» составляет три очка.

Во встречах с пребывающими в оптимальном тонусе командами из верхней части турнирной таблицы «Леганес» зачастую получает целую авоську. В первом круге уступил «Атлетико» (1:3), «Жироне» (3:4), «Реалу» (0:3), «Реалу Сосьедад» (0:3) и «Вильярреалу» (2:5). Ничего удивительного. Разница в классе и исполнительском мастерстве велика.

Удобный соперник для «Атлетико», который, воспользовавшись проблемами «Реала» и «Барселоны», поднялся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Матрасники» выиграли восемь предыдущих матчей первенства. Диего Симеоне заслуживает аплодисментов! Курс на золотые медали взят.

Аргентинский специалист прекрасно встроил приобретённых летом футболистов в свою систему. Чудо как здорово влились в команду Александр Сёрлот и чемпион мира Хулиан Альварес. Последний стал автором единственного забитого мяча в предыдущем туре Ла Лиги с «Осасуной» (1:0).

В трёх последних турах мадридцы забили немного, но если смотреть на дистанции, то с результативностью у них вполне себе порядок: в 29 встречах во всех турнирах отгрузили 58 голов, то есть в среднем два за матч. В отличной форме находится многолетний лидер «матрасников» Антуан Гризманн: забил 12 голов и отдал шесть голевых передач во всех турнирах. А что ещё нужно?

«Атлетико» в прекрасном тонусе, разница в классе очевидна, а довольно глубокие проблемы «Реала» и «Барселоны» замечательно тонизируют. Такой шанс снова стать чемпионами Испании нельзя упускать! В общем, проверим П2 + ТБ 1.5 мяча.

Ставка: победа «Атлетико» и тотал больше 1.5 мяча за 1.88.